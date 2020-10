Exposição Goiânia em Arte comemora o aniversário da capital virtualmente

A Secretaria de Cultura (Secult Goiás), realiza a tradicional exposição coletiva Goiânia em Arte, em homenagem aos 87 anos da capital. A mostra faz parte do Programa “Exposições Virtuais do Centro Cultural Octo Marques”, que, neste ano, devido a pandemia do coronavírus, oferece o conteúdo virtualmente. Assim, o material já está disponibilizado nas redes sociais da Secult Goiás.

Com curadoria do presidente da Associação Goiana de Artistas Visuais (Agav), Valdir Ferreira, a exposição Goiânia em Arte foi instalada na galeria Sebastião dos Reis. Dessa forma, serão apresentadas 48 obras de 27 artistas plásticos. Eles trabalham com diferentes técnicas e gêneros, do abstracionismo ao figurativo. Além disso, entre esculturas e pinturas, estão expostas paisagens, naturezas-mortas, pintura de costumes e retratos.

Até o momento, a equipe da Secult Goiás já filmou quatro exposições. São elas: Tubo de Ensaio – edição Anápolis; O Sagrado e o Popular; No Interior da Imagem; e a mais recente, “Goiânia em Arte 2020”.

A iniciativa da exposição Goiânia em Arte faz parte do projeto Cultura em Casa. Ele foi criado com o intuito de garantir entretenimento cultural durante a pandemia de Covid-19. Ademais, mantém setor artístico goiano em atuação enquanto durarem as medidas de isolamento social.

Segundo o secretário de Cultura, Adriano Baldy, manter a rotina de exposições artísticas durante a pandemia “é um meio de mostrar que a arte visual goiana é ativa e sensível ao momento”.

Artistas com obras na coletiva Goiânia em Arte 2020

Nesta edição, a coletiva reúne obras de Amaury Menezes, Valdir Ferreira, Pedro Galvão, Helena Vasconcelos, Luciana Machado e Waltterdann Guedes. Além disso, Antônio Vieira, Sanatan Saloisia, Antunis Arantes Solange Soares, Dorothy Hannas, Taise Faustino, Bila, Carla Neves Demirane, Talita Bortolucci, Dôia, Ivana Martins, Lionizia Goyá, Ana Iguana, Rosy Cardoso e Laurice Xavier também têm trabalhos expostos.