Justiça autoriza retorno de aulas presenciais em escolas de Goiânia

Após a Justiça deferir um pedido liminar, 29 escolas privadas de Goiânia ganharam, na noite da última quarta-feira (21), o direito de retornar com as aulas presenciais no ensino fundamental. A decisão especifica a volta facultativa dos alunos, e as instituições deverão seguir todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

Como o retorno dos alunos às aulas presenciais será facultativo, as escolas continuarão a oferecer ensino via remota aos estudantes cujos pais não desejem, por agora, a volta das aulas na escola.

A advogada autora da ação que resultou na liberação das aulas presenciais para o ensino fundamental, Juliana Aranha, ressaltou que a decisão difere dos efeitos do decreto da Prefeitura de Goiânia que libera a volta das aulas presenciais no ensino infantil a partir do dia 9 de novembro. Segundo ela, “o decreto era para o ensino infantil, agora a decisão é para o retorno imediato para o ensino fundamental”.

Veja a lista das escolas que poderão voltar com as aulas presenciais: