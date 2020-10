Produção de veículos teve aumento de 4,4% em setembro

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores ( Anfavea) divulgou os números do setor referentes ao mês de setembro. É o melhor mês do ano em produção e vendas. Setembro fechou o melhor trimestre do ano, após os sucessivos recordes negativos do segundo trimestre, altamente impactado pela pandemia do novo coronavírus. A venda de caminhões ajudou na recuperação do setor.

Faltando três meses para o encerramento, a entidade refez suas projeções para 2020, indicando um cenário mais animador do que aquele apresentado na metade do ano, no pico da crise causada pela quarentena e da imprevisibilidade, quando se previam quedas de 40% ou mais. Setembro ficou 11% abaixo do mesmo mês em 2019.

Segundo a Anfavea, os resultados de setembro trazem um certo alívio a toda a cadeia automotiva. A produção de 220.162 autoveículos foi 4,4% superior à de agosto, mas 11% menor que a de setembro de 2019. No acumulado dos nove meses, o recuo é de 41,1%. O mercado interno fechou o mês com 207.710 unidades licenciadas, alta de 13,3% sobre o mês anterior, com retração de 11,6% sobre o mesmo mês do ano passado (queda acumulada de 32,3% no ano).

Em setembro foram embarcados 30.519 autoveículos, alta de 8,5% sobre agosto e queda de 16,7% sobre setembro de 2019 (encolhimento de 38,6% no ano). Para o último trimestre do ano, a Anfavea espera números similares aos de setembro. A produção estimada para o fim do ano é de 1,915 milhão de unidades, queda de 35% sobre 2019.

A expectativa da Anfavea para o mercado interno de autoveículos novos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) é de 1,925 milhão de unidades licenciadas no ano. A venda de caminhão Mercedes também teve recuperação em setembro. Nas exportações, estima-se o envio total de 284 mil unidades. Para o setor de máquinas agrícolas e rodoviárias, as projeções são um pouco melhores, com crescimento de 5% nas vendas.