Dicas com presidente da Smartbens Empreendimentos Imobiliários sobre os documentos Documentos necessários para alugar um imóvel

Se você está de olho em um novo lugar para morar, existem vários fatores a se levar em consideração. Achar o lugar certo é ótimo, mas muitas vezes se torna um problema quando não temos os documentos necessários para apresentar na hora de fechar negócio. Por isso, é sempre importante se manter atualizado em quais documentos são de extrema importância e preparar toda a documentação antes mesmo de começar a busca pelo novo lar. Desta forma, você antecipa a entrega da propriedade e não corre o risco de perder a locação que você tanto gostou.

Para te ajudar nessa nova fase, preparamos um checklist para você estar à frente da situação e consiga providenciar todos os documentos, sem esquecer de nenhum.

Locatário

Pessoas físicas precisam apresentar para imóvel para locação:

– Documentos de identificação: RG e CPF;

– Comprovante de renda;

– Comprovante da residência atual, que pode ser conta de água ou luz.

– Três últimos recibos de pagamento de aluguel, caso esteja morando atualmente em imóvel alugado.

Pessoas Jurídicas devem apresentar para imóvel para locação:

– Documento de identificação de todos os representantes da empresa: RG e CPF;

– Cartão do CNPJ;

– Inscrição municipal ou estadual (Inscrição estadual para quem comercializa produtos e inscrição municipal para quem vende serviços)

– Contrato social que contenha todas as alterações (caso haja alterações);

– Balanço patrimonial (os dois últimos, assinados e carimbados pelo contador com número de CRC);

– Último balancete (assinado e carimbado pelo contador com número de CRC);

– Última declaração de imposto de renda da empresa;

– Comprovante de endereço da empresa;

– Estado civil dos responsáveis;

– Comprovante de residência dos representantes.

Vale ressaltar que é essencial que o contrato social contenha uma cláusula que cede direitos aos seus representantes legais. Caso essa cláusula não exista, os proprietários da empresa deverão providenciar uma procuração que dê direitos a um ou mais sócios, para resolver possíveis problemas durante a locação.

Fiador

O fiador Pessoa Física deve apresentar:

– Documentos de identificação: RG e CPF;

– Comprovante de renda;

– Comprovante de residência atual, que pode ser conta de água ou luz.

– Certidão de ônus reais;

– Cópia do último IPTU do imóvel próprio.

O imóvel que o fiador vai dar como garantia na locação deve estar quitado. Além disso, a maioria das imobiliárias exigem que o bem em questão esteja localizado na mesma cidade que o imóvel para locação.

Caso o fiador seja uma pessoa jurídica seja fiadora em um imóvel para locação, deverá apresentar:

– Documento de identificação de todos os representantes da empresa: RG e CPF;

– Cartão do CNPJ;

– Inscrição municipal ou estadual (Inscrição estadual para quem comercializa produtos e inscrição municipal para quem vende serviços)

– Contrato social que contenha todas as alterações (caso haja alterações);

– Balanço patrimonial (os dois últimos, assinados e carimbados pelo contador com número de CRC);

– Último balancete (assinado e carimbado pelo contador com número de CRC);

– Última declaração de imposto de renda da empresa;

– Comprovante de endereço da empresa;

– Estado civil dos responsáveis;

– Comprovante de residência dos representantes.

No caso de pessoas jurídicas serem fiadoras deverá haver uma cláusula no contrato que permita, de forma explícita, que a empresa pode ser fiador na locação de imóveis.

Nós listamos acima que é necessária comprovação de renda, mas qual papelada reunir para apresentar? Confira de acordo com sua realidade.

Assalariado com registro em CTPS

– Cópia dos três últimos contracheques;

– Cópia da carteira de trabalho (qualificação, foto e dados do contrato);

– Declaração do Imposto de Renda.

Profissional liberal

– Declaração do Imposto de Renda;

– Declaração de rendimentos atuais assinada pelo contador com registro no CRC;

– Contratos particulares da prestação de serviço.

Pensionista e aposentado

– Comprovante de recebimento de aposentadoria ou benefício;– Declaração de Imposto de Renda.

Industrial e comerciante

– Contrato Social da empresa em que é sócio, administrador ou proprietário;– Cartão do CNPJ;– Declaração do Imposto de Renda;– Declaração de rendimentos atuais assinada pelo contador com registro no CRC.

Taxista e trabalhador da economia informal

– Declaração do sindicato vinculado;

– Certificado do registro do veículo, em caso de taxistas e motoristas;

– Cadastro na URBS;

– Declaração de Imposto de Renda.

Agora que você já sabe exatamente o que precisa para alugar seu imóvel, antecipe-se e garanta o lugar perfeito para você!

