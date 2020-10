Em Goiânia, ministro da Educação anuncia repasse de R$ 525 mi para escolas públicas do país

Durante visita a Goiânia feita no último sábado (24/10), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou que o governo federal irá repassar R$ 525 milhões para 117 mil unidades públicas de todo o país. A intenção é que a verba, que virá do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ajude na aquisição e contratação de serviços e equipamentos necessários para implementar os protocolos de segurança quando for definido o retorno às aulas presenciais.

O titular do Ministério da Educação (MEC) cumpriu uma série de compromissos na capital e, ao lado do governador Ronaldo Caiado, fez o anúncio do repasse. “Nós, do MEC, mandamos e distribuímos R$ 525 milhões, não para prefeituras e Estados, mas para as escolas, para que elas tenham condições a mais de comprar equipamentos de proteção individual (EPIs) e insumos”, detalhou. Contudo, Ribeiro não fez projeção sobre data para volta às aulas.

Os compromissos do ministro começaram no sábado de manhã, com uma visita ao Paço Municipal; seguida de agenda no Hospital das Clínicas de Goiás (HC), unidade vinculada à Universidade Federal de Goiás (UFG) e administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ligada ao MEC.

O ministro ainda participou de uma reunião no Palácio das Esmeraldas com o governador e secretários de Estado.