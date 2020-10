Homem é preso por invadir casa e violentar crianças de 8 e 10 anos em Anápolis

Um homem foi preso pela PM neste domingo (25) depois de tentar invadir uma casa, em Anápolis. Ao ser levado para a Central de Flagrantes, ele foi identificado pela Polícia Civil como suspeito de outra ocorrência, registrada na última quarta-feira (21), em que teria invadido a mesma residência e estuprado duas crianças, de 8 e 10 anos de idade.

Segundo a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Kênia Batista, o caso ainda está sob investigação. “Até o momento o que a gente sabe é que esse indivíduo já teria invadido a residência e praticado atos libidinosos com as duas crianças porque a mãe sai pro trabalho e as crianças ficam aos cuidados de outra pessoa”.

De acordo com a ocorrência feita na última quarta pela mãe das crianças, o homem, por diversas vezes, tentou arrombar a porta ou pular as janelas para entrar na casa; e que, ‘com violência e ameaças, praticou atos libidinosos em suas filhas de 8 e 10 anos de idade’.

No domingo, após as vítimas terem reconhecido o homem, a equipe da Polícia Civil pediu à Justiça mandado de prisão temporária pela prática de crimes de estupro de vulnerável. O pedido foi acolhido pelo Ministério Público e Judiciário de plantão. O homem foi preso e as investigações devem ser iniciadas, segundo a delegada Kênia Batista, a partir de amanhã.