Internado na UTI, João de Deus está fora de risco, diz advogado

O médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, não corre mais risco de morrer. A informação foi repassada ao Mais Goiás na manhã desta segunda-feira (26), pelo advogado Marcos Maciel Lara. Condenado por crimes sexuais, o líder religioso foi internado após sentir fortes no peito e fadiga, na última sexta-feira (23).

De acordo com o advogado, o médium continua em observação na UTI, mas está reagindo bem aos medicamentos. Ele afirma que as informações foram fornecidas por um familiar de João de Deus, já que o hospital ainda não emitiu nenhum boletim médico acerca do quadro de saúde do paciente.

“Ainda não fomos informados sobre quais procedimentos estão sendo feitos. Por enquanto, não há detalhes sobre alta ou coisas do tipo. O que sabemos é que ele [João de Deus] está reagindo bem e está fora de risco”, disse.

João de Deus, que cumpre pena domiciliar desde março por fazer parte do grupo de risco da covid-19, foi internado primeiramente no Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis. Com piora no quadro de saúde, ele foi transferido para o Hospital Sírio Libanês, onde foi encaminhado à UTI.

O médium foi preso em dezembro de 2018, após diversas denúncias de crimes sexuais. De lá para cá, ele teve habeas corpus negados, uma fazenda invadida por integrantes do Movimento Sem Terra (MST) e Movimento Camponês Popular (MCP), abandono de advogados do caso e três condenações: uma de quatro anos, em regime aberto, no caso de posse ilegal de armas de fogo, outra de 19 anos de prisão por crimes sexuais – sendo a primeira por esse tipo de crime e a última em 40 anos, também por crimes sexuais contra cinco vítimas.

Idas a hospitais

Nesse período encarcerado, o médium acabou visitando hospitais em três ocasiões. Em uma delas, foram mais de 70 dias internados para cuidar de um aneurisma da aorta abdominal e, posteriormente, de uma pneumonia. A mais recente delas foi no último dia 11 de março.

O médium foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant e, logo depois, transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele foi submetido a exames e liberado no mesmo dia.