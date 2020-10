Maguito Vilela amplia vantagem sobre Vanderlan Cardoso, aponta pesquisa

A segunda rodada da pesquisa Diagnóstico/Sagres indicou que o candidato à Prefeitura de Goiânia do MDB, Maguito Vilela, ampliou sua vantagem sobre o segundo colocado e já conta com 30,1% das intenções de voto, enquanto Vanderlan Cardoso, do PSD, tem 24,8%.

A última pesquisa do Instituto Diagnóstico e divulgada pelo Sistema Sagres no dia 19/10 mostrou um empate técnico entre os candidatos. Maguito apresentava 27,5% das intenções de voto, enquanto Vanderlan tinha 25,6%. Já a candidata Delegada Adriana Accorsi (PT), teve 13,9%. A segunda rodada da pesquisa mostra, portanto, um aumento de intenções de voto para Maguito.

Levando em consideração os limites da margem de erro da pesquisa, de 3,9 pontos percentuais, Maguito pode oscilar entre 26,2% e 34%. Já Vanderlan pode apresentar variação entre 20,9% e 28,7%.

Já a terceira colocada, Delegada Adriana Accorsi, do PT, aparece com 10,2% das intenções de voto. Na rodada anterior, Adriana figurava com 13,9%.