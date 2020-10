Bares e restaurantes de Goiânia poderão ter até 6 pessoas por mesa

O Centro de Operações de Emergência em Saúde para o Coronavírus (COE) da capital decidiu, na segunda-feira (26/10), ampliar a flexibilização no funcionamento de bares e restaurantes de Goiânia. Assim, os locais poderão receber até seis pessoas por mesa e funcionar com 50% da sua capacidade. As novas regras devem passar a valer ainda nesta semana, após a publicação de nota técnica. Devido a pandemia do coronavírus, vários decretos foram publicados pelos governos municipal e estadual, desde o mês de março de 2020, para assegurar o distanciamento social. E, aos poucos, as regras tem sido flexibilizadas.

Em entrevista, o superintendente de Vigilância em Saúde, Yves Mauro Ternes, afirmou que também foi liberada a reabertura de áreas comuns de condomínios horizontais e verticais em Goiânia. Entretanto, os moradores poderão usar estes espaços apenas se estiveram com máscara. Além disso, foi autorizada a utilização de piscinas nesses condomínios por mais de uma família. A regra de distanciamento de, pelo menos 2 metros, continua valendo.

Ainda segundo o COE, em Goiânia continuam vetados ambientes fechados como salão de jogos, salões de festas e brinquedotecas, por exemplo. Áreas de churrasqueiras nas áreas comuns estão liberadas. Porém, devem ser utilizadas apenas por pessoas que morem na mesma casa ou apartamento.

Mais flexibilizações

A realização de eventos pecuários também foi flexibilizada nesta segunda-feira (26/10), desta vez pelo governo de Goiás. A medida abrange leilões, feiras, exposições, rodeios e competições equestres, entre outros. Assim, segundo a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), a decisão foi tomada devido a melhoria do quadro sanitário relativo à pandemia do coronavírus, com redução do número de contaminações, de internações e de óbitos.

Assim, a Agrodefesa publicou a portaria nº 540/200, que revogou a vigência de outras duas portarias nº 281 e 452, de 2020, que impunham restrições mais rigorosas à realização de eventos pecuários. Essas restrições incluíam a fixação do número de participantes e a proibição de venda de bebidas alcóolicas e alimentos preparados no local. Agora, deve ser mantido o distanciamento entre as mesas e cumpridas orientações dos serviços de Saúde e do Governo Estadual, em razão da Covid-19.