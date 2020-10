Com covid-19, Maguito Vilela será transferido para São Paulo

O candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, será transferido, nesta terça-feira (27/10), para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Maguito está internado na UTI, em Goiânia, com um quadro de covid-19. Segundo seu filho e presidente do MDB de Goiás, Daniel Vilela, o candidato chegou a ter 50% dos pulmões comprometidos pela doença.

A transferência de Maguito foi confirmada no final da manhã de hoje. Em nota, a assessoria do emedebista disse que a condução para SP será feita para dar prosseguimento ao tratamento da inflamação pulmonar causada pela covid-19.

Veja a nota:

“O candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, será transferido hoje para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar prosseguimento ao tratamento da inflamação pulmonar causada pela Covid-19.

O quadro clínico do candidato continua estável, com pressão, função cardíaca e renal normais e ele não apresenta necessidade de ventilação pulmonar invasiva.

A transferência se dará por recomendação médica em função de o paciente poder encontrar, na unidade do Hospital Albert Einstein de São Paulo, melhores condições para tratamento da recuperação da inflamação nos pulmões.”