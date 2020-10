Em votação unânime, TRE defere candidatura da Dra. Cristina e devolve tempo na TV

Após julgamento realizado na noite da última segunda-feira (26/10), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deferiu a candidatura da prefeitável Dra. Cristina, do PL, e devolveu a ela o tempo devido de propaganda no rádio e TV. A votação foi unânime, retirando o PL da coligação de Maguito Vilela, ‘Pra Goiânia Seguir em Frente’. Pelas redes sociais, a candidata comemorou a decisão.

Além de impugnar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários, do recurso apresentado pela coligação de Vilela, o TRE também cassou a decisão do juiz de primeiro grau, Wilson da Silva Dias, que indeferia o registro de candidatura de Dra. Cristina.

A decisão tem efeito imediato e reconhece como legítima a convenção que aclamou Cristina candidata à prefeitura de Goiânia. Com a exclusão do PL da coligação liderada pelo MDB, mais de 36 segundos de televisão serão retirados da campanha emedebista e destinados à candidatura da candidata.

“Mais uma vez em minha vida, sinto a justiça ser feita”, comemorou Cristina, em um vídeo divulgado nas redes socais.

O que diz a coligação de Maguito Vilela

Em nota enviada ao Dia Online, a coligação Pra Goiânia Seguir em Frente afirmou que recebeu a decisão com respeito, “porém com o inconformismo necessário para garantir aos eleitores goianos que irá apresentar os recursos eleitorais cabíveis no sentido de deixar claro para a Justiça Eleitoral que a coligação com o Partido Liberal seguiu todos os ritos necessários para assegurar sua legalidade”.

“Sobre a destinação do tempo de TV, da mesma forma será objeto de questionamento sob o argumento de que o tempo destinado ao horário eleitoral é uma garantia da legenda partidária, não podendo então prevalecer a entrega do tempo no horário eleitoral a um candidato sem que tenha a concordância da direção do partido, formalizada em momento oportuno, e sem que exista sequer uma chapa formalizada. Tão logo o PL seja comunicado pela Justiça Eleitoral, certamente vai reiterar o desejo da Comissão Provisória no município de Goiânia quanto a permanecer com a coligação Pra Goiânia Seguir em Frente”, finalizou.