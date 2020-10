Maguito Vilela teve 50% dos pulmões comprometidos pela covid-19

Em entrevista a uma rádio local, o presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, filho do candidato a prefeito Maguito Vilela, disse que o pai, internado na UTI desde a manhã da última segunda-feira (26/10) com covid-19, passa pela fase mais aguda da doença e teve comprometimento de cerca de 50% dos pulmões.

Em agosto, Maguito perdeu amigos e também duas irmãs para a covid-19. Por causa disso, há uma preocupação com o emocional do candidato. À Sagres, Daniel contou que inicialmente houve um abatimento, mas que após o primeiro dia na UTI, Maguito aparentou ter mais ânimo.

Em nota enviada ao Dia Online na noite de ontem, a assessoria da Maguito Vilela informou que o candidato está lidando bem com o tratamento e que o quadro clínico continua estável.

Veja a nota:

“O candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, reagiu bem à introdução do suporte ventilatório na tarde desta segunda-feira (26). Segundo o pneumologista Marcelo Rabahi, o estado de saúde geral do candidato é bom e o tratamento na Unidade de Terapia Intensiva no momento está focado em reduzir a inflamação no pulmão. “Maguito passou no início da tarde pela primeira sessão com ventilação não invasiva, intercalando com catéter nasal de alto fluxo de oxigênio, e o resultado foi muito positivo. O quadro clínico continua estável, com pressão, função cardíaca e renal normais”, informa Rabahi. Maguito vai passar por uma nova sessão ventilação não invasiva no início da noite. Ele está acordado, consciente e se alimentando normalmente.”