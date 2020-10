TEDx Goiânia apresenta 3º dia com ideias que transformam a cidade

Para a surpresa de muitos, o TEDx Goiânia, inicialmente previsto para ter dois dias de evento on-line, que ocorreram nos dias 20 e 21 de outubro, ganhou uma data extra. Nesta terça-feira (27/10), a partir das 19h30, o público terá a oportunidade de acompanhar novas boas ideias que merecem ser compartilhas e que já estão transformando Goiânia, o Brasil e o mundo. O evento é grátis, mas você pode contribuir voluntariamente com a organização.

Assim, dentre as palestrantes locais, teremos uma representante do time Aproveite a cidade. A Paula Falcão apresentará a fala “O poder transformador de gostar da própria cidade”, uma ideia super conectada com o propósito da nossa plataforma e que quer estimular o público a se conectar mais com os lugares, promovendo mudanças sociais. Além disso, essa história tem muito da trajetória pessoal e profissional, que dá início ao projeto que você acompanha por meio deste site desde 2017.

Além disso, o local terá ênfase com outras duas mulheres à frente de projeto que você tem que conhecer em Goiânia. A servidora pública Jordana Mendonça, atualmente, diretora-presidente do Instituto EcomAmor, contará sobre como se sentir parte de uma comunidade pode alterar as decisões individuais que impactam a todos. E Pauline Arroyo, produtora cultural da da Feira das Minas, que fomenta o empreendedorismo feminino, trará a temática da independência financeira.

Palestras nacionais e internacionais no TEDx Goiânia

O terceiro dia de TEDx Goiânia terá também palestrantes nacionais, com talks voltadas para ações e reflexões. Assim, Paulo Perim, Mestre em Psicologia, propõe um “Diálogo sobre a morte”. Felipe Rigoni, o primeiro deputado federal cego eleito no Brasil, fala sobre a descoberta do sentido da vida. Vera Cordeiro, fundadora do Instituto Dara, por sua vez, apresentará o empreendedorismo como um agente social.

A programação terá ainda duas ideias de personalidades internacionais. Portanto, Ali Youssefi tratará de “Música como linguagem universal”. E o ator Rainn Wilson, famoso por seu papel como Dwight Schrute na série americana The Office, fala sobre a necessidade de desenvolvermos a espiritualidade.

TEDx Goiânia | Terceiro Dia

Data: Terça-feira (27/1)

Horário: A partir das 19h30

Ingresso: Grátis

Como acompanhar: Zoom e Youtube

Inscreva-se: AQUI