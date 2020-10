Campanha de Maguito Vilela retoma atividades nesta quinta (29)

Os coordenadores da campanha de Maguito Vilela (MDB) à Prefeitura de Goiânia decidiram retomar as atividades a partir desta quinta-feira (29/10), após dois dias paralisadas. Maguito, que está com covid-19, foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira (27/10), onde segue internado. O presidente do MDB em Goiás e filho de Maguito, Daniel Vilela, apresentou um panorama do quadro clínico do candidato, que, conforme as últimas informações médicas, tem mantido saúde estável e sem avanço na inflamação dos pulmões.

A assessoria de Maguito relatou que a inflamação nos pulmões não avançou mais e a saturação de oxigênio no sangue, pressão arterial e demais funções estão normais. Ele continua recebendo ventilação mecânica não invasiva em horários intercalados. Maguito passou por novos exames ontem, está consciente e se alimenta normalmente.

Com isso, as atividades de campanha foram retomadas hoje. Veja a agenda:

8h – Mobilização na Feira do Setor Universitário

8h40 – Palanque móvel Setor Pedro Ludovico

Representante: Rogério Cruz

8h40 – Palanque móvel PMB e Maguito

Representante: deputado Vinícius Cirqueira

8h40 – Palanque móvel Patriota e Maguito

Representante: deputado Henrique Arantes

8h40 – Palanque móvel PL e Maguito

Representante: vereador Felisberto Tavares

9h – Mobilização nas ruas: Av. Universitária

10h – Mobilização nas feiras: Conjunto Vera Cruz I

15h40 – Palanque móvel no Jardim Brasil

Representantes: Daniel Vilela e Lucas Calil

15h40 – Palanque móvel Jardim Santo Antônio

Representante: Rogério Cruz

15h40 – Palanque móvel PCdoB e Maguito

Representante: deputada Isaura Lemos

15h40 – Palanque móvel Patriotas e Maguito

Representante: deputado Vinícius Cirqueira

15h40 – Palanque móvel Republicanos e Maguito

15h40 – Palanque móvel PL e Maguito

Representante: deputado Henrique Arantes