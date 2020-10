Operação Finados quer evitar aglomerações em Goiás no feriado

O Governo de Goiás lançou, na manhã desta quinta-feira (29/10), uma força-tarefa, chamada Operação Finados. Assim, a ideia é garantir o cumprimento de protocolos sanitários e evitar aglomerações, por causa da pandemia do coronavírus. As ações acontecem durante o feriado prolongado do Dia do Servidor Público, transferido para esta sexta-feira (30/10), e do Dia de Finados, na segunda-feira (2/11).

Dessa forma, as ações vão se concentrar em 13 destinos turísticos. Elas receberam o reforço de 354 policiais militares, 100 bombeiros militares e 139 viaturas. O objetivo da mobilização de agentes é conter a propagação da Covid-19.

Estruturada de forma similar às ações do feriado de 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, a força-tarefa é integrada pela Goiás Turismo, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Além disso, pelo Ministério Público do Estado de Goiás, Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) e prefeituras.

Os municípios e distritos que recebem a Operação Finados são: Aruanã, Britânia, Itacaiú, Buriti Alegre, São José dos Bandeirantes, Luiz Alves, Aragarças, Pirenópolis, Caldas Novas, Alto Paraíso, Três Ranchos, cidade de Goiás e Abadiânia – Lago Corumbá IV.

Ações da Operação Finados do governo estadual

Entre as ações da força-tarefa do governo estadual estão a orientação e conscientização da população. Também haverá fiscalização junto a empresas de transporte de passageiros, aumento no patrulhamento nas rodovias estaduais, articulação com as prefeituras e inspeção ambiental em lagos, cachoeiras e rios.

Durante o lançamento da força-tarefa, o presidente da Agência Estadual de Turismo de Goiás (Goiás Turismo) ressaltou que as barreiras sanitárias são competência exclusiva das prefeituras e que o Estado apenas oferece suporte. “Aqueles municípios que optarem pela medida, terão as forças de segurança para dar todo o apoio necessário”, pontuou. “Os fiscais administrativos das prefeituras que podem fiscalizar e multar pessoas ou empresas que desrespeitam os protocolos municipais. Temos que estar atentos. As mortes estão acontecendo e precisamos nos manter firmes para passar por isso bem”, completou.

Segundo o governo estadual, a Operação Finados terá um efetivo de policiamento com 50 policiais a mais do que no feriado anterior. Assim, a ideia é atuar mais intensamente também no combate à criminalidade e, ao mesmo tempo, manter o apoio às prefeituras.

Rio Araguaia, lagos e cachoeiras

O Batalhão Ambiental fará operações especiais no Rio Araguaia, em lagos e cachoeiras, serão sete embarcações para a fiscalização desses locais. A Polícia Militar vai reforçar a atuação do Comando Rodoviário nas vias estaduais, como já ocorre em feriados prolongados.

Responsável pelo cadastro, licenciamento, controle e fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, a AGR já está com suas equipes de fiscais em campo, verificando denúncias de transporte irregular. Dessa forma, durante toda a Operação Finados a fiscalização será reforçada nas rodovias de acesso às regiões turísticas do Estado.