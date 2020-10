Final de semana tem lives de Boogarins, Pabllo Vittar e Halloween

O final de semana de Halloween reserva lives e eventos interessantes, apesar não muito numerosos, principalmente com a temática do Dia das Bruxas. Assim, na sexta-feira (30/10), a banda goiana Boogarins apresenta trabalho inédito no festival Levitation Sessions, de Austin, no Texas. Já no sábado (31/10), Pabllo Vittar promove uma festa de Halloween on-line, com 18 horas de duração.

Além disso, a agenda inclui alguns eventos presenciais em Goiânia, mas que demandam muita responsabilidade a quem decide frequentá-los. Assim, vale lembrar que ainda estamos vivendo em meio a pandemia do coronavírus e que é preciso se precaver em relação ao contágio por Covid-19. Se sair, use máscara e mantenha o distanciamento social.

Sexta-feira (30/10)

Fióti

Evandro Fióti se apresenta nesta sexta-feira, às 19h, no projeto Sesc ao Vivo, diretamente do palco do Sesc Pompeia. A performance em voz e violão, exalta a autoestima do povo brasileiro. A transmissão é pelo Youtube do Sesc São Paulo.

Boogarins

A banda goiana Boogarins terá apresentação inédita transmitida pelo Levitation Sessions, nesta sexta-feira, 30 de outubro, a partir das 21h, no horário de Brasília. O show mostrado na íntegra pelo evento, que ocorre em Austin, no Texas (EUA), consiste na primeira reunião de todos os membros da banda, depois de meses de isolamento social, por causa da pandemia do coronavírus. Saiba mais AQUI!

Sábado (31/10) | Halloween

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar comanda a festa mais badalada do final de semana de Halloween. É tudo on-line e gratuito. A “Halloween Club Night” acontece na Twitch, a partir das 9h, deste sábado. Serão 18 horas ininterruptas de música, com presenças nacionais e internacionais. Ou seja, a previsão de término é às 3h, de domingo (1º/11).

Entre as atrações, estão as cantoras Kim Petras, Alice Glass e Christine and the Queens e as DJs Milian Dolla, Maya Jane Coles e Nina Kraviz.

Festa das Bruxas

No Retetê, no Setor Marista, em Goiânia, acontece uma Festa das Bruxas, a partir das 16h. O bar ao ar livre convida a todos a irem fantasiados. Vale lembrar que o local preza por medidas de distanciamento e prevenção de contágio em relação a Covid-19. Assim, a fantasia de 2020, necessariamente tem que incluir uma máscara.

Detonautas

A banda Detonautas se apresenta no Brasília Capital Moto Week, neste sábado, a partir das 17h30. A transmissão é pelo Youtube do evento.

Live Solidária do Festival Raízes (Canopus)

Neste sábado, a partir das 20h, acontece a edição on-line do Festival Raízes, show que promete reviver o cancioneiro sertanejo legítimo brasileiro reunindo Paraná, Gian & Giovanni e Di Paullo & Paulino. A transmissão é no Youtube do Di Paullo e Paulino.

Domingo (1º/11)

Coletivo Tropi Kaos

Fechando o final de semana de Halloween, o Coletivo Tropi Kaos se apresenta no gastropub Cão Véio, no Setor Marista, em Goiânia, neste domingo, a partir das 21h. Assim, dentro do projeto Vira-Lata Caramelo, que acontece aos domingos, o repertório terá muita brasilidade. Além disso, vai acontecer uma feirinha de discos com expositores locais.