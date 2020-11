Helisson Pelegrini presidente da smartbens empreendimentos imobiliários dar dica do Aluguel Garantido! Sem inadimplência, para tranquilidade do proprietário…

O aluguel garantido no Brasil facilita a vida de muitos proprietários. Nenhum inquilino deseja atrasar seu aluguel, mas imprevistos financeiros podem acontecer. O locador que aluga um imóvel por meio de uma imobiliária de segurança, como a SMARTBENS , não depende de pagamentos do locatário. O recebimento do aluguel garantido acontece independentemente de o inquilino pagar ou não o aluguel. Entenda como funciona essa garantia neste artigo.

O que é o aluguel garantido?

Desde seu surgimento, há mais de 6 anos, o aluguel garantido vem conquistando cada dia mais clientes e parceiros interessados, devido à segurança e tranquilidade que oferece.

O aluguel garantido é a garantia própria da imobiliária, ou seja, quando a empresa — dependendo do contrato de administração — assume a responsabilidade de pagamento do aluguel na eventualidade de o inquilino ficar inadimplente.

Atualmente, esse tipo de contrato é cada vez mais comum, já que as imobiliárias de qualidade podem oferecer essa tranquilidade para o proprietário. Dessa forma, há menos burocracia e mais segurança para quem aluga o imóvel em Brasilia , Goiânia e região.

A SMARTBENS pratica essa modalidade e garante aos proprietários a tranquilidade que o aluguel garantido proporciona. Uma forma de entregar mais qualidade e excelência em seus serviços imobiliários.

Como funciona?

O aluguel garantido não se aplica apenas ao valor mensal de locação, mas se estende aos encargos que incidem cobrança sobre o imóvel, tais como: luz, água, IPTU, taxa de lixo, SPU e qualquer outro encargo que venha ser contemplado no contrato de administração.

O aluguel garantido deve constar no contrato de administração realizado entre o proprietário e a imobiliária. Essa garantia não somente cobre o valor mensal de locação do imóvel, como também pode incluir pagamento de outros encargos, como a taxa de condomínio, o IPTU e outras taxas, desde que estejam contempladas no contrato.

Tranquilidade na locação do imóvel

O proprietário que escolhe uma imobiliária que oferece esse tipo de modalidade de garantia fica mais seguro e tranquilo de receber o valor do aluguel todos os meses e desfruta da locação sem preocupações financeiras.

Conforto e segurança no aluguel garantido

O aluguel garantido deixa o proprietário muito mais seguro e confortável para fazer planejamentos a longo prazo, contando com o recebimento do aluguel, e não precisa se preocupar com qualquer incômodo que poderia ter com o inquilino, já que a imobiliária fica responsável por intermediar suas demandas e cobranças.

Escolha sua imobiliária de confiança SMARTBENS!

A SMARTBENS oferece o aluguel garantido com RENDIMENTO de 1,2 % ao mês muita responsabilidade e segurança. São quase 6 anos de experiência, tradição e qualidade. A nossa imobiliária conta com uma equipe especializada, que pode fazer a melhor avaliação do seu imóvel, e oferece toda a estrutura jurídica de locação contratual.

Como você pode ver, colocar seu imóvel para alugar pode ficar muito mais fácil e seguro com a intermediação da nossa imobiliária. Se você tinha algum receio de colocar seu imóvel para alugar, com o aluguel garantido essa preocupação não existe, já que você pode ficar tranquilo sabendo que vai receber mensalmente 1.2 % mesmo que o inquilino fique inadimplente.

O que você achou ? Ajudou a clarear suas dúvidas sobre o aluguel garantido? Então, entre em contato com a SMARTBENS pelo E-MAIL: [email protected] e deixe que cuidamos do seu imóvel .