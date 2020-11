Eleições em Jataí: Flaviane Scopel bate 14% das intenções de voto e ultrapassa Zé Carapô

A última pesquisa de intenção de voto no município de Jataí, no Sudoeste goiano, trouxe Flaviane Scopel, do Cidadania, como o nome que mais cresceu entre os candidatos à prefeitura. Conforme a pesquisa do Instituto Ativa, divulgada no final da última semana, Flaviane, que até então vinha apresentando números tímidos nas intenções de voto, deu uma guinada e bateu a marca de 14,56% pontos percentuais, ultrapassando o deputado estadual e candidato Zé Carapô, do Democracia Cristã (DC).

O resultado, obtido na pesquisa estimulada, representa um aumento de mais de 10 pontos percentuais para Flaviane, que na pesquisa do dia 23 de outubro, do Instituto Fortiori, aparecia com apenas 4,8% na estimulada.

O número coloca a candidata no 2º lugar, antes ocupado por Zé Carapô, que tem 9,13% das intenções de voto.

Já na pesquisa espontânea, Flaviane teve 8,26% das intenções de voto, número que também foi superior ao da pesquisa Fortiori do dia 23: 2,6%.

Quanto ao primeiro colocado nas pesquisas, Humberto Machado, do MDB, apresentou uma queda notável. Machado, que tinha 62,2% das intenções na pesquisa do dia 23, agora tem 33,7%.

Metodologia

A pesquisa do Instituto Ativa foi realizada em Jataí, nos dias 29 a 30 de outubro de 2020. Foram entrevistas 460 eleitores com idades de 17 a 65 anos. A margem de erro é de 3,5%, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrado sob o número GO-00948/2020.

Já a pesquisa do Instituto Fortiori foi feita entre os dias 22 e 23 de outubro de 2020. A quantidade de entrevistados foi de 352 eleitores de Jataí. A margem de erro foi de 4,9% para mais ou para menos, e o intervalo de confiança foi de 95%. A pesquisa foi registrada com o número GO-06928/2020.