Em Goiânia, Papai Noel encontra crianças por videoconferência

Em tempos de pandemia do coronavírus, o Papai Noel, que faz parte do grupo de risco, segue mantendo o isolamento social. Assim, não vai ter a tão esperada “chegada do Papai Noel”. A solução encontrada por um shopping de Goiânia para manter o encontro entre as crianças e o bom velhinho é bem criativa. Além disso, ajuda a conscientizar sobre o cuidado extra que devemos ter em relação aos idosos e a prevenção da Covid-19. Ou seja, desta vez a conversa com o Papai Noel será on-line, por meio de videoconferência.

O projeto de videoconferências começa nesta quarta-feira (4/11), às 11h30, com uma live com o Papai Noel no Instagram do Goiânia Shopping. Esse primeiro encontro será para dar boas-vindas a esta importante figura natalina. Porém, crianças e famílias podem assegurar uma conversa particular com ele, quando será possível trocar aprendizados com o senhorzinho, que sempre faz o nosso Natal mais feliz. E sim… as crianças poderão sugerir quais presentes querem receber.

Os encontros personalizados por videoconferência com o Papai Noel acontecem até o dia 24 de dezembro, das 12h às 20h, na Praça de Eventos, do centro de compras no Setor Bueno. Porém, em vez de do tradicional trono e a presença do bom velhinho, os visitantes vão encontrar equipamentos tecnológicos que permitem conversar em tempo real com o Papai Noel, por meio de uma tela gigante vertical, com 1,5 m de altura. É para dar a sensação que você está cara a cara com ele mesmo e em tamanho real!

É importante lembrar, que para evitar filas e aglomerações, os bate-papos com o Noel tem de ser agendados pelo site do shopping. Ao fazer o cadastro, você poderá escolher o melhor dia e horário. Além disso, no local, haverá orientação de como utilizar os equipamentos.

Videoconferências com o Papai Noel

Quando: de 4 de novembro a 24 de dezembro, das 12h às 20 h

Onde: na tela gigante da Praça de Eventos do Goiânia Shopping, no Setor Bueno

Agendamento: no site