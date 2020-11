Maguito Vilela apresenta melhora, mas segue intubado

O candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, internado com covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última semana, apresentou sinais de melhora em seu quadro de saúde, mas ainda segue respirando por ventilação mecânica.

Conforme boletim médico divulgado na tarde da última segunda-feira (2/11), a inflamação causada pela covid-19 nos pulmões de Maguito, que era uma das principais preocupações dos médicos, está diminuindo.

Veja o boletim abaixo:

“O candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, continua apresentando uma evolução positiva no seu quadro de saúde. Segundo os médicos que o acompanham, a inflamação está se reduzindo e as demais funções vitais estão preservadas. Ele segue internado na UTI, está sedado e respira com ventilação mecânica invasiva para tratar da inflamação causada pela Covid-19.”