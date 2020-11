Brinquedotecas e quadras poliesportivas voltam a funcionar em Goiânia

Ainda esta semana será permitida em Goiânia a reabertura de brinquedotecas em bares e restaurantes, bem como a utilização de áreas esportivas em condomínios residenciais, além de iniciação esportiva a menores de 12 anos somente ao ar livre. As medidas só começam a valer depois da publicação de nota técnica do Centro de Operações de Emergência Municipal (COE). Assim, a capital aumenta as flexibilizações das medidas de contenção do contágio pelo coronavírus (Covid-19), estabelecidas por decretos municipais desde março.

As novas liberações foram discutidas em reunião do COE da capital na terça-feira (3/11) e informadas pelo superintendente em Vigilância em Saúde, Yves Mauro Ternes. Segundo ele, as brinquedotecas de bares e restaurantes só poderão funcionar com 30% da capacidade e supervisão de um colaborador a cada três crianças no espaço. É obrigatório que o estabelecimento forneça álcool em gel antes que as crianças acessem a brinquedoteca.

Além disso, também será permitida a utilização de quadras poliesportivas e campos em condomínios residenciais e demais áreas de Goiânia. Não foi repassada pelo superintendente qualquer orientação ou norma para o uso das quadras. Todavia, foi recomendando aos condomínios verticais e horizontais, que estabeleçam horário exclusivo para pessoas com comorbidades utilizarem espaços comuns, como as academias.

No final de outubro já havia sido autorizado o uso de áreas comuns, como piscinas por mais de uma família, mantendo o distanciamento de ao menos 2m. A mesma nota também ampliou o número de pessoas permitidas por mesa em bares e restaurantes. Atualmente, seis pessoas podem se sentar juntas.

Também deve ser liberada a prática de iniciação esportiva para crianças menores de 12 anos, mas apenas para atividades ao ar livre e ocupando 50% da capacidade do lugar. Ainda estão vetados exercícios que implicam grande contato físico, como lutas e artes marciais, para a faixa etária.