Pórtico do IFG e Casa Altamiro de Moura Pacheco devem ser entregues em 2020

Duas obras de restauração no Centro de Goiânia entraram em fase final. Assim, a previsão é que ainda em 2020, o Pórtico, que faz alusão ao Batismo Cultural de Goiânia, localizado no Instituto Federal de Goiás (IFG), e a Casa de Cultura Dr. Altamiro de Moura Pacheco, na Avenida Araguaia sejam entregues. E, logo, estes patrimônios poderão ser apreciados pela população.

De acordo com as construtoras, responsáveis pela obra, o Pórtico do IFG deve ser entregue ainda em novembro. Já a previsão para concluir a restauração da Casa de Cultura é o início de dezembro. Foram destinados R$ 1 milhão para as duas obras, recursos que vieram do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC).

História do Pórtico do IFG

O Pórtico foi construído para a “Exposição de Goiânia”, um evento extenso, que aconteceu em julho de 1942 e que marcou o Batismo Cultural da cidade. Ou seja, a inauguração oficial da capital. Ele representa bem o estilo arquitetônico art déco e é uma das estruturas tombadas do IFG.

As obras de restauro do Pórtico começaram em 10 de agosto por causa de atrasos decorrentes da pandemia do coronavírus. Atualmente, está na fase de recuperação estrutural da laje. Assim, haverá anda a instalação de luminárias e de um portão. Além disso, a obra será complementada por paisagismo.

Saiba mais sobre o Batismo Cultural de Goiânia aqui!

Casa Altamiro de Moura Pacheco

A Casa da Cultura Dr. Altamiro de Moura Pacheco, por sua vez, foi construída nos anos 40 e tombada como bem histórico de Goiânia pela prefeitura em 1999. Em 1993, já havia sido doada para a Academia Goiana de Letras (AGL), três anos antes da morte de Altamiro de Moura Pacheco.

A doação do sobrado incluiu todo o acervo pessoal do médico, que realizou a primeira Exposição Agropecuária de Goiânia e doou a área onde foi construído o atual Aeroporto Santa Genoveva. Assim, a casa abriga fotos, medalhas, livros da histórica biblioteca, bens móveis e obras de arte que preservam a história de Goiás.

Atualmente, a restauração está recuperando o piso de madeira e pinturas externas. O telhado já foi finalizado, bem como a substituição de caixas d’água. O sistema hidráulico também está sendo revisado. A próxima etapa, segundo a construtora, será a recuperação do jardim e das pinturas internas.