10 DIREITOS QUE DEVEM CONSTAR NO CONTRATO DE ALUGUEL. (Presidente Helisson de Jesus Pelegrini gentil da Smartbens dar dica)

Na hora de alugar um imóvel seja residencial ou comercial é necessário ter uma série de cuidados. O ideal e que um profissional revise bem o contrato para certificar de que você não tenha dores de cabeça futuras.

Caso não tenha condições de um profissional analisar, fique atento a todas a cláusulas do contrato e caso não entenda alguma delas pergunte para o proprietário ou imobiliária responsável pela locação do imóvel.

CONFIRA A SEGUIR 10 DIREITOS QUE DEVEM CONSTAR NO CONTRATO DE ALUGUEL

Documentos exigidos na assinatura do contrato.

Para um documento completo, é importante observar a identificação das partes. Devem constar dados como CPF, nome completo, RG, nacionalidade, profissão e endereço.

Em caso de uma das partes ser casada, ainda deve ser apresentada a certidão de casamento e os dados completos do marido ou da esposa. É muito importante se atentar a isso, já que a falta da assinatura do cônjuge pode invalidar toda a transação.

Condições do imóvel.

É muito importante que o inquilino visite o imóvel antes de fechar um contrato, pois assim poderá se certificar de que o imóvel está em boas condições.

Geralmente a visita e feita juntamente com o proprietário ou corretor da imobiliária.

É muito importante tirar fotos de todos os cômodos do imóvel, para que caso haja algum problema na estrutura do imóvel não haja divergências futuras entre locatário e inquilino.

Com as fotos do local, fica obvio o que será de responsabilidade do locatário na hora de deixar o imóvel. Afinal, ele terá que entregar o apartamento ou casa da maneira que encontrou.

Formas de garantia.

Existem diferentes formas de garantia ao locar um imóvel. Entre as mais comuns estão o caução, o seguro fiança e o fiador. Dessa forma antes de procurar um lugar para morar ou montar o seu negócio, é importante que você se assegure de que conseguirá cumprir com alguma dessas garantias.

Para que o proprietário aceite o fiador, geralmente um amigo ou parente, é necessário que o mesmo tenha um imóvel em seu nome e de preferência na mesma cidade. Em alguns casos, é necessário, também, um fiador que tenha renda superior ao valor do aluguel.

Já no caso da garantia caução, o inquilino deve depositar uma quantia equivalente a três meses de aluguel em uma espécie de poupança. Caso ao final do contrato esse dinheiro não tenha sido usado para cobrir uma multa ou mensalidade atrasada, o valor será devolvido ao locatário.

O seguro fiança, por sua vez, é um capital que o locatário paga para uma seguradora, que vai cumprir com o compromisso do aluguel, se o mesmo não conseguir. O valor equivale a um aluguel a mais por ano.

Índice de reajuste.

É muito importante você se atentar no caso de aluguel residencial a especificação do índice de reajuste do aluguel e os abatimentos que acontecem em caso de pagamento em dia.

Na maioria dos contratos, o índice de reajuste é o IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado). Mesmo assim, alguns proprietários podem optar por outras formas de aumento anual.

É importante lembrar que a legislação permite esse reajuste a cada 12 meses, mas não menos do que isso. Mudanças frequentes de valor e índices abusivos indicam práticas ilegais.

Condições de quebra de contrato.

Em casos de rescisão de contrato, algumas multas podem ser aplicadas. Caso o locatário precise sair do imóvel antes do término do contrato, por exemplo, ele deverá pagar multa proporcional ao tempo que falta para acabar o contrato.

Existem algumas exceções para essa multa. Quando o inquilino avisar o proprietário que precisará se mudar com, no mínimo, 30 dias de antecedência, a multa pode ser anulada.

É de grande importância se atentar a essas cláusulas que falam da quebra do contrato, pois todos estamos sujeitos a mudanças bruscas de planos e é importante estarmos prontos para eventuais sanções.

Destinação do imóvel.

Verifique se o contrato especifica qual a destinação do imóvel negociado. As modalidades são: residencial, comercial ou para temporada. Não pense que é um detalhe; as condições de locação são diferentes para cada uma delas.

Essa é uma garantia que as partes têm de que o contrato é verdadeiro e de que o imóvel não será utilizado para outro fim. O acordo deve ser respeitado, caso contrário, o inquilino deverá pagar multas ou arcar com outras punições.

Encargos da propriedade.

Um item muito importante que deve estar presente no contrato de aluguel e relacionado aos encargos da propriedade que está sendo locada. É direito do proprietário transmitir a responsabilidade de pagamento ao inquilino dos seguintes itens:

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano);

Taxa de Condomínio;

Seguro Incêndio;

FCI (Fundo de Conservação do Imóvel).

Multas

As multas de um contrato de aluguel residencial devem dispor a respeito de atraso no pagamento da locação, rescisão ou infração a qualquer cláusula. O valor acrescido, porém, não pode ser abusivo. Por isso é necessário analisar o contrato com cautela.

As multas no caso de rescisão devem ser sempre proporcionais, de acordo com o prazo do contrato. O locador também não pode pedir o imóvel antes da data combinada. Ainda, é possível estipular que o locatário devolva o apartamento ou casa em 12 meses, sem pagamento de multa.

Preferência na venda do imóvel.

Antes de vender o imóvel, saiba que o proprietário tem um prazo para que o inquilino manifeste a sua vontade ou não de fazer o negócio. Isso significa que a preferência na compra é do locatário.

O prazo estipulado para que o inquilino deixe o imóvel é de trinta dias caso não queira ou não possa adquiri-lo. Portanto, antes do tempo acabar, o ideal é que o inquilino procure renovar o contrato, solicitando até um prazo maior. Assim ele ficará muito mais protegido.

Melhorias e construção.

Quem aluga um imóvel deve estar ciente que qualquer reforma, ainda que seja para valorizar o imóvel, precisa ter o aval do proprietário. Essa é uma cláusula sempre presente em contrato.

Quando o locador autorizar algum tipo de melhoria, saiba que dificilmente o inquilino terá qualquer reembolso por isso. Leve isso em consideração ao planejar qualquer reforma. Entretanto, em caso de reparos, como vazamentos e infiltração, a responsabilidade é do proprietário, que pode fazer o pagamento ou conceder desconto no aluguel.