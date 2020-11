Roupa Nova e Rodrigo Alarcon fazem lives no final de semana

A agenda do final de semana para quem estiver em Goiânia tem as já tradicionais lives, mas também algumas possibilidades presenciais. Assim, de 6 a 8 novembro, você poderá montar uma roda de samba na sala, com show on-line do Heróis de Botequim nesta sexta-feira. Ou, se preferir, curtir a apresentação da camerata da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

No sábado, tem teatro com o clássico Pequeno Príncipe, parte do projeto Teatro em Casa, do Sesc Goiás, bem como uma live do grupo Roupa Nova, diretamente de Uberlândia. E no domingo, live de Rodrigo Alarcon e inauguração de decoração de Natal de shopping em Goiânia, com teatro virtual.

Vale lembrar que, por causa da pandemia do coronavírus, caso decida sair de casa, lugares abertos ao ar livre são mais recomendados. Use sempre máscara e também higienize as mãos com frequência, lavando-as ou usando álcool em gel.

Confira as lives e possibilidades do final de semana

SEXTA | 6 de novembro

Bixiga 70

O grupo Bixiga 70, formado por dez integrantes, apresenta composições gravadas em seus quatro álbuns nesta sexta-feira, a partir das 19h, no projeto Música Em Casa Com Sesc. A apresentação tem raízes brasileiras misturadas ao funk, ao reggae, ao afrobeat e ao soul e será feita em São Paulo. A transmissão é pelo Youtube do Sesc São Paulo.

Heróis de Botequim

O grupo de samba Heróis de Botequim apresenta o show Água de Beber no Teatro Sesc, no Centro, nesta sexta-feira, às 20h. A apresentação, pensada para começar o final de semana de um jeito animado, não tem público e é transmitida on-line pelo Youtube do Sesc Goiás. Confira mais informações aqui!

Orquestra Sinfônica de Goiânia

A Orquestra Sinfônica de Goiânia faz homenagem a Alberto Nepomuceno, que foi um compositor, pianista, organista e regente. Assim, ele é considerado o “pai” do nacionalismo na música erudita brasileira. Assim, será apresentação será feita pela camerata da orquestra, nesta sexta-feira , a partir das 20h, no Teatro Goiânia. A regência do maestro Eliel Ferreira.

Por causa da coronavírus, não haverá presença de público. Ou seja, você poderá acompanhar a performance pelo canal da Orquestra Sinfônica de Goiânia no Youtube.

SÁBADO | 7 de novembro

Espetáculo Pequeno Príncipe

O Cia Teatral Oops apresenta neste sábado, às 15h, o espetáculo Pequeno Príncipe no projeto Teatro em Casa, promovido pelo Sesc Goiás. Porém, esta adaptação da história clássica é cheia de humor e alegria, contada por três palhaços. Você pode saber detalhes sobre a transmissão on-line aqui!

Roupa Nova

A banda Roupa Nova se apresenta ao vivo neste sábado, a partir das 20h, na “Live Aqui em Uberlândia”. Portanto já deu para perceber que o show é transmitido diretamente da cidade mineira. Assim, o público pode acompanhar pelo canal do Youtube da banda.

DOMINGO| 8 de novembro

Rodrigo Alarcon

O cantor Rodrigo Alarcon apresenta neste domingo, 8 de novembro, às 17h, o show Vazio. A transmissão acontece pelo YouTube do artista. Ou seja, basta clicar aqui para acompanhar!

Natal em Goiânia

Para fechar o final de semana, um programa com as crianças. O Flamboyant Shopping, no Jardim Goiás, em Goiânia, inaugura sua decoração natalina com um teatro virtual. Assim, o espetáculo será apresentado no domingo, às 18h, com transmissão pelas redes sociais. Confira mais aqui!