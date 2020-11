Justiça nega pedido de Vanderlan e mantém áudio em que ele defende Chico Rodrigues

A Justiça negou o pedido da coligação Goiânia em um Novo Momento, liderada pelo candidato a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSD), de retirar de circulação o áudio em que ele defende o senador Chico Rodrigues (DEM), que ficou conhecido após ser flagrado pela Polícia Federal com dinheiro no meio das nádegas. Para o juiz, não se sustenta a alegação da defesa de Vanderlan que a exposição do áudio é feita para ridicularizá-lo.

A Justiça, na pessoa do juiz Leonardo Chaves Aprigio, entendeu que a coligação Pra Goiânia Seguir em Frente, liderada pelo candidato Maguito Vilela, do MDB, se limita a “reproduzir áudio gravado pelo candidato Vanderlan, no qual manifesta apoio ao senador Chico Rodrigues” e que o conteúdo foi amplamente divulgado pelos veículos de comunicação.

“A livre circulação de ideias, pensamentos, opiniões e críticas promovida pela liberdade de expressão e comunicação é essencial para a configuração de um espaço público de debate, e, portanto, para a democracia e o Estado de Democrático. Sem isso, a verdade sobre os candidatos e partidos políticos pode não vir à luz, prejudicam-se o diálogo e a discussão públicos, refreiam-se as críticas e os pensamentos divergentes, tolhem-se as manifestações de inconformismo e insatisfação”, citou o magistrado.

No áudio divulgado pela imprensa, Vanderlan afirma que Chico é seu amigo “há mais de 30 anos” e que “não tem nada que desabone a conduta do senador”. Vanderlan também afirma que “não podemos em hipótese alguma aceitar essa interferência, essa decisão absurda de um ministro do Supremo” de afastar Rodrigues do Senado.

O senador Chico Rodrigues foi alvo de operação da Polícia Federal contra desvios de recursos que deveriam ser para o combate à covid-19.