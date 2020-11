Greve dos ônibus é suspensa em Goiânia

A greve de motoristas dos ônibus que circulam em Goiânia e na Região Metropolitana que estava prevista para hoje, segunda-feira (9/11), foi suspensa. A decisão foi divulgada após uma audiência realizada no último domingo (8/11) entre o sindicato dos trabalhadores do transporte coletivo, o Sindcoletivo, e o sindicato das empresas de ônibus, o Set. Mesmo sem um acordo, a categoria profissional decidiu segurar a greve até a próxima audiência, na quinta-feira (11/11).

Entre as reinvindicações, os motoristas do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia e Região Metropolitana (SindColetivo) pedem um reajuste no salário de 6% e no ticket alimentação de 10%. As negociações estão sendo realizadas há algum tempo, mas o Set já adiantou que não cederá ao pedido do sindicato dos trabalhadores.

Ontem, domingo, o presidente do sindicato do Sindicato das Empresas de Transporte Público e Passageiros de Goiânia e Região metropolitana (Set), Adriano Oliveira, lamentou a falta de um acordo definitivo e informou que o sindicato das empresas fez sua proposta de reajuste de 3,75% para os salários e 5% para o ticket alimentação, “entendendo a necessidade dos trabalhadores e dentro do que a crise econômica agravada pela pandemia permitiu”.

Ainda não houve acordo com o Sindcoletivo, mas a categoria decidiu suspender a greve pelo menos até a próxima quinta-feira, dia 11 de novembro, quando uma nova audiência deve acontecer.