Maguito Vilela apresenta melhora e sai da entubação

Internado com covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última semana de outubro, o candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), apresentou um positivo quadro de melhora e foi extubado, ou seja, não respira mais por ventilação mecânica invasiva.

Conforme informativo divulgado pela assessoria de Maguito, o procedimento de extubação foi realizado na manhã do último domingo (8/11) e, agora, Maguito se encontra acordado, “consciente e recebe suporte ventilatório não invasivo para auxiliar na respiração”. “Os demais sinais vitais estão todos preservados”.

Maguito Vilela tem 71 anos e testou positivo para o coronavírus no último dia 20 de outubro. Dois dias depois, foi internado em um hospital de Goiânia. No dia 27, foi transferido para São Paulo. Já no dia 30, foi entubado após piora no quadro respiratório.

Em nota, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que apoia o adversário político de Maguito nas eleições, Vanderlan Cardoso (PSD), comemorou a melhora do emedebista. Veja abaixo:

“Recebi, com muita alegria, a notícia de que o ex-governador Maguito Vilela apresentou melhora na inflamação causada pela Covid-19 e deixou a intubação neste domingo (08/11). Segundo informações do médico que o acompanha em tratamento no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, ele está acordado, consciente e com sinais vitais preservados.

Seguimos com nossas orações para o breve restabelecimento de Maguito Vilela para que possa, o quanto antes, estar de volta ao convívio de seus familiares e amigos, com as bênçãos de Deus.”