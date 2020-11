Prefeitura autoriza retomada da Orquestra Sinfônica de Goiânia

A prefeitura autorizou, por meio de decreto municipal, a retomada das atividades presenciais da Orquestra Sinfônica de Goiânia, suspensas desde março quando teve início a pandemia do coronavírus. Além disso, o Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, na Rua 3, no Centro, também abre a pauta para agendamento de atividades nos próximos meses. Assim, artistas e grupos culturais interessados podem solicitar informações pelo e-mail [email protected].

De acordo com o decreto municipal da prefeitura de Goiânia, a retomada deve respeitar todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Dessa forma, deve ser garantido o distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel e quantidade limitada de pessoas em espaços públicos. Ademais, os eventos devem acontecer com a regulamentação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Segundo o maestro diretor da Orquestra Sinfônica, Eliseu Ferreira, o calendário de apresentações está sendo preparado com previsão de eventos para dezembro. “Recebemos com grande alegria esta notícia do prefeito (Iris Rezende do MDB). Em todos esses meses de pandemia realizamos nosso trabalho de forma on-line, com concertos e apresentações dos nossos grupos com o projeto Orquestra em Casa. Tivemos uma ótima aceitação do público, que certamente aguarda o nosso retorno presencial. Estamos organizando tudo conforme orientação das autoridades sanitárias e retornaremos no próximo mês com grandes atrações”, comemora.

Para novembro, a Orquestra Sinfônica de Goiânia tem prevista ainda a realização de concertos on-line. Eles serão transmitidos ao vivo do Teatro Goiânia e Teatro Basileu França pelo canal da Orquestra no Youtube.

Estão na programação apresentações especiais realizadas em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, e o Dia da Música (22/11). Na semana que antecede o Dia da Música, grupos reduzidos da Orquestra realizam pequenas apresentações em parques de Goiânia.

Calendário de apresentações para novembro

12 de novembro, às 20h: Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jayme – Homenagem a Ernst

13 de novembro, às 20h: Orquestra Sinfônica de Goiânia – Os Instrumentos de Metal

19 de novembro, às 20h: Banda Juvenil de Goiânia

20 de novembro, às 20h: Coro Sinfônico de Goiânia – Homenagem ao Dia da Consciência Negra

21 de novembro, às 20h: Rede Municipal de Núcleos Musicais – Homenagem ao Dia da Consciência

22 de novembro, às 11h: Orquestra Sinfônica de Goiânia – Homenagem ao Dia do Músico

26 de novembro, às 20h: Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jayme – Homenagem a Ernst Mahle

27 de novembro, às 20h: Orquestra Sinfônica de Goiânia

28 de novembro, às 20h: Orquestra Sinfônica de Goiânia