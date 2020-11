Goiás foi o que mais cresceu no país até setembro em produção industrial, aponta IBGE

Divulgada na última terça-feira (10/11), a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que o setor industrial de Goiás alcançou crescimento de 2,5% no último mês de setembro, ao ser considerado o período acumulado do ano de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019. O resultado faz com que o estado vigore em 1º lugar no ranking nacional.

De acordo com o IBGE, dos 15 estados avaliados, apenas três apresentaram resultados positivos. Os outros dois são Rio de Janeiro (2,2%) e Pernambuco (1,8%). Levando em conta este mesmo período, o Brasil teve saldo negativo de -7,2%.

A pesquisa do IBGE indicou, ainda, que o setor cresceu 3,4% no acumulado dos últimos 12 meses, ficando na segundo posição nacional, só perdendo para o Rio de Janeiro, que teve crescimento de 3,6%. Nessa variação, o Brasil sofreu retração de 5,5% da sua indústria.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Adonídio Neto, disse que apesar das crises econômica e sanitária, Goiás segue com resultados positivos. Ele lembra que na próxima semana serão anunciadas novas empresas que vão se instalar em território goiano, num trabalho incessante de buscar novos investimentos, gerar emprego e renda, além de promover o crescimento da indústria.

“Estamos focados e atentos às movimentações da economia no Brasil. Nosso trabalho de atração de empresas nacionais e estrangeiras mostra que estamos no caminho certo no fortalecimento da nossa indústria”, comemora o secretário.