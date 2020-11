Festival Bar em Bar acontece em Goiânia de 12 a 29 de novembro

Prepare-se para experimentar ótimos petiscos de boteco com a 14ª edição do festival Bar em Bar, de 12 a 29 de novembro! Desta vez, os 40 bares participantes em Goiânia celebram a possibilidade de volta dos frequentadores, depois da quarentena por causa do coronavírus. Assim, o tema de 2020 é muito adequado para o momento: “Vem Sabor e Bar, Pra volta ter mais sabor”.

Mais do que nunca, o evento se apresenta como uma possibilidade de impulsionar o faturamento dos bares. Todavia, o incentivo é para uma retomada responsável, com ações que promovem consumo no estabelecimento, por delivery e também retirada (take away). Ou seja, são novos tempos e novas possibilidades para conquistar o público e recuperar a clientela, ainda que ela não esteja sentada nas mesas do salão.

Assim como aconteceu nas edições anteriores, para participar do Bar em Bar, os bares têm que criar uma receita diferente daquelas que já constavam no cardápio. A ideia do circuito gastronômico é estimular a criatividade dos chefs para a elaboração de novos petiscos, ao passo que é alimentada a curiosidade dos clientes em relação a tantas receitas inéditas disponíveis na cidade. Não há nenhum ingrediente obrigatório na receita.

É na elaboração do petisco, aliás, que se encontra o principal aspecto do festival, a competição. Afinal, anualmente é eleito o melhor petisco do festival. O detalhe é que as votações serão presenciais, ainda que utilizem ferramenta on-line. Portanto, só os frequentadores do bar receberão o acesso ao site de votação que elegerá o “Garçom Simpatia” e o petisco mais gostoso da cidade.

Os votos serão aceitos até o dia 29 de novembro e o público conhecerá os ganhadores em uma live de premiação. A transmissão ao vivo acontecerá apenas no dia 8 de dezembro, no canal de Youtube do Festival Bar em Bar Goiás.

O que tem no cardápio do festival Bar em Bar

O circuito gastronômico, segundo a organização do evento, terá petiscos surpreendentes e que prometem agradar vários gostos. O principal objetivo é construir uma receita que combine muito bem com cerveja gelada. A partir daí, há pratos mais simples e bastante elaborados, com ingredientes nobres, como camarão. A lista inclui carnes assadas, coxinhas, pastéis, torresmo e discos, tão tradicionais dos botecos goianienses.

Dentre os participantes desta edição do festival Bar em Bar estão: Celsin e Cia, Cervejaria Mangueiras, Cerrado, Cateretê, Boteco Posto 15, Officina e Bahrem. A lista completa de restaurantes participantes, petiscos e suas receitas, bem como promoções só serão divulgadas nesta quinta-feira (12/11), data que marca o início do festival.

O Bar em Bar é promovido pela Abrasel e Sindibares/GO desde 2007. As instituições afirmam que o objetivo é promover e valorizar a gastronomia dos bares e botecos brasileiros. Assim, o festival teria por essência a reunião de amigos e famílias em torno de uma boa refeição.