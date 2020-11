Fica 2020 tem programação completa divulgada pela Secult Goiás

A Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás) divulgou a programação completa da 21ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2020), que pode ser conferida pelo site: www.fica.go.gov.br. O festival acontece na próxima semana, de 16 a 21 de novembro. E neste ano terá um novo formato, totalmente digital, em razão da pandemia do coronavírus.

Assim, o público poderá acompanhar a exibição de mostras de filmes (pela plataforma Vimeo). Além disso, participar gratuitamente de uma série de oficinas, mesas e palestras sobre cinema e meio ambiente pelo YouTube da Secult Goiás.

O Fica 2020 recebeu inscrições de 331 filmes, de 17 países. Do Brasil, foram 226 participações, sendo 198 curtas e 28 longas. Pela 17ª Mostra ABD Cine Goiás, foram 82 curtas goianos.

Ao todo, foram escolhidas 37 películas, sendo 24 na Mostra Competitiva Washington Novaes. Ademais, foram 13 curtas, da Mostra ABD Cine Goiás, que vão concorrer a R$ 132,5 mil em premiações que variam de R$ 2 mil a R$ 7 mil.

O cronograma de atividades preparado para o primeiro dia do festival (16/11) inclui a cerimônia oficial de abertura, que ocorrerá às 8h30, no Cine Teatro São Joaquim, na histórica cidade de Goiás, palco das 20 edições do Fica. Assim, terá homenagens ao jornalista e ambientalista Washington Novaes e aos cineastas José Petrillo e Fifi Cunha, que dão nome à premiação do festival.

Outros destaques do Fica 2020

A programação do Fica 2020 terá, além das consolidadas mostras de filmes, quatro oficinas, sendo duas de cinema e duas de meio ambiente, bem como cinco mesas de debates e duas palestras. Dessa maneira, as atividades começam já na segunda-feira (16/11), com a oficina de meio ambiente, ministrada pelo indigenista Vincent Carelli, das 9h30 às 11h30.

Ao mesmo tempo, haverá o laboratório audiovisual goiano (somente para projetos selecionados da ABD Cine Goiás), das 10h às 12h, com Caio Dornelas, Cristiane Oliveira e André D’ Élia. Haverá também uma mesa de cinema, das 19h30 às 21h, com Marcelo Pedroso, doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e Gabriela Amaral, cineasta e mestre em literatura e cinema de horror pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). A mediadora será Claudia Nunes, jornalista pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

De terça (17/11) até sexta-feira (20/11), o roteiro segue com as exibições de filmes, oficinas, palestras mesas e o laboratório audiovisual. Assim, participam nomes, como o jornalista André Trigueiro (GloboNews), bem como o cineasta goiano Pedro Novaes e o ambientalista mineiro Ailton Krenak.

Além disso, participam a secretária de Meio Ambiente de Goiás, Andréa Vulcanis, e a especialista em Educação e Gestão Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (UnB), Patricia Mazoni. A doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Camila Vieira também participa, além de outros nomes

No sábado (21/11), último dia do festival, haverá a cerimônia de premiação, com início às 19h, no Teatro Goiânia. Durante o evento haverá a abertura do Prêmio Goiás do Futuro. Na sequência, serão premiadas as produções da Mostra ABD Cine Goiás e da Mostra Competitiva Washington Novaes, encerrando a 21ª edição do Fica 2020.