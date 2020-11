Mulher é presa após ser filmada espancando cachorro em Goiás

Uma mulher, de 58 anos, foi presa depois de ser filmada espancando um cachorro na cidade de São João da Paraúna, no interior de Goiás, na tarde de terça-feira (10). As agressões foram gravadas e as imagens mostram quando a suspeita dá diversas pedradas na cabeça do animal enquanto segura as patas do cão. Investigada vai responder por maus-tratos.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), a mulher foi detida após denúncias de moradores da região que flagraram e registraram a cena. Presa em flagrante, ela ficou em silêncio durante o depoimento.

Nas imagens, é possível ver exato momento em que a investigada segura as patas do cão. Na sequência, ela pega uma pedra e desfere vários golpes na cabeça do animal. O cachorro tenta se levantar, mas a mulher força novamente as patas dele e dá novos golpes contra o cão.

Ainda de acordo com a PC, testemunhas informaram a mulher contou que espancou o animal após ele comer suas galinhas. Depois das agressões, a detida teria comprado remédios para o animal.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada ao presídio de Israelândia. Ela deve responder por maus-tratos, cuja pena é de dois a cinco anos de prisão. Apesar das agressões, o cão não teve ferimentos graves e ficou sob a responsabilidade de um dos familiares da mulher.