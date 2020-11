Candidato a vereador, Welton Lemos ganha destaque por trajetória e ‘ares de novo’

Um dos líderes da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bethel, o candidato a vereador Welton Lemos, do Podemos, é um dos nomes que prometem se destacar nas eleições a serem realizadas já no próximo domingo, dia 15. Recentemente, Lemos chegou a ser apontado por um levantamento como um dos 52 candidatos à vereança em Goiânia, entre os mais de mil (conforme contabilizado pela Justiça Eleitoral), com mais chances de êxito no pleito.

O levantamento em questão foi feito pelo Jornal Opção, veículo goiano especializado em política, em outubro deste ano. O jornal ouviu políticos de diversos partidos que citaram nomes de candidatos com forte potencial nestas eleições na capital, e Lemos estava entre eles.

O candidato, que é formado em Administração de Empresas e genro do pastor Gentil Rosa Oliveira, uma das figuras mais respeitadas do cenário evangélico nacional, atribui a ascensão de seu nome no meio político à seriedade do trabalho feito junto à comunidade, por meio do atuação pastoral e trabalho voluntário, e ao caráter de ‘novo’ que sua figura inspira.

“Na medida em que eu tenho caminhado, ido na casa, participado da vida das pessoas, isso tem gerado uma corrente positiva em relação ao nosso nome. O outro fato que eu posso relacionar é que é nome novo. Na política, há um clamor da sociedade por renovação e temos levado algumas propostas que tornam a nossa cidade mais justa, mais digna, mais humana, com melhores oportunidades de vida”, afirma.

Segundo Lemos, a alavancada de seus nome vem acompanhada da manutenção do ritmo de trabalho. “Nós continuamos aqui, trabalhando a todo vapor pra que isso [a conquista do pleito] aconteça de forma prática nas urnas”, conclui.