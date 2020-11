Imerse reabre nesta sexta com proposta Pizza Bar

A Imerse, inicialmente, era uma balada. Depois se tornou um bar, que incentivava o público a compartilhar seus pratos e dividir mesas com novos grupos de pessoas (Imerse Share). Agora, precisou se reinventar mais uma vez. Afinal, estar sempre em contato com gente nova é algo que a pandemia do coronavírus não permite. Assim, nesta sexta-feira (13/11), a partir das 19h, o espaço, que fica na Rua 115, no Setor Sul, em Goiânia, reabre seguindo um novo conceito. Trata-se de um bar, que também é uma pizzaria.

Depois de sete meses sem receber o público, agora ele conhecerá a Imerse Pizza Bar. Na inauguração, a atração é o coletivo de música analógica, Tropi Kaos, com muita brasilidade tocada no vinil. E o restante do final de semana também terá programação especial. No sábado (14/11), a partir das 19h, é a vez do DJ Bruno Caveira. Já no domingo (15/11), a partir das 18h, ⁣ Fernandinho, vocalista da banda Pedra Bruta, se apresenta em voz e violão.⁣

Ao remodelar o lugar para se adequar ao contexto da Covid-19, a cobertura da área externa da Imerse Pizza Bar, preferencialmente, ficará aberta para o ar circular. Também saíram as mesas altas e os bancos para os amigos ficarem mais juntos e foram distribuídas mesas com até quatro cadeiras. Há distanciamento entre elas.

No cardápio, pizzas feitas no forno à lenha, finger foods com identidade regional, drinks novos e alguns que ficaram dos tempos de balada. E, obviamente, cervejas. Assim, segundo a página da Imerse no Instagram, os envolvidos do projeto quiseram trazer o que é essencial para as “experiências de bar, restaurante e boteco que fazem parte da cultura goiana”.

Imerse Pizza Bar e medidas de prevenção ao coronavírus

Diante da expectativa de retomada, a Imerse já informou ao público algumas orientações de conduta e prevenção ao contágio pelo coronavírus. É possível fazer reservas, normalmente válidas até as 20h30. Esta é uma dica importante, uma vez que a capacidade do bar, no Setor Sul, passou a ser bem limitada. Além disso, haverá cardápio digital, que é acessado por QR code.

Permanecer sem máscara só será permitido, caso o cliente esteja sentado a mesa. Portanto, caso precise ir ao banheiro ou resolver qualquer questão, será preciso recolocá-la. Outro aviso da casa é que ” a cozinha não irá trabalhar correndo”, porque “o foco será extrema destreza para um manuseio cuidadoso com os insumos.”⁣ Confira mais informações aqui.