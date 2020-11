Prevenção, saúde e acessibilidade em um só lugar

Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer de Mama e Colo Uterino da Policlínica de Posse ficará essas três semanas em Damianópolis, atendendo mulheres do município e outras cidades. De acordo com a secretária de saúde de Damianópolis, Jaqueline Lins Depollo, a meta é atender 350 mulheres da cidade, o que vai praticamente zerar a fila de pacientes que necessitam desse tipo de exame no município.

Essa é a quarta cidade atendida pela unidade móvel, que já passou por Campos Belos, Formosa e Luziânia. Além de atender mulheres da faixa etária de 50 a 65 anos em Damianópolis a equipe vai atender pacientes também de Sítio D’Abadia e Mambaí. Com os atendimentos adicionais a previsão é de realizar exames de mamografia e prevenção de câncer de colo uterino a 400 mulheres.

Antes da visita da “Carreta da Prevenção” as mulheres de Damianópolis precisavam se deslocar até Alvorada do Norte para a realização de mamografias, em uma distância de 70 quilômetros, mas que demanda quase duas horas de viagem, o que era uma dificuldade adicional para as mulheres e gestores de saúde do município.

“A vinda dessa carreta é um avanço significativo na prestação de serviço de saúde e enfrentamento ao câncer de mama e colo uterino, isso vem somar muito aos nossos esforços. É de suma importância uma atenção como essa que o Governo de Goiás disponibiliza para municípios como Damianópolis e esperamos que todos os anos se repita essa ação”, frisa a secretária Jaqueline.

Acessibilidade

Uma inovação na “Carreta da Prevenção” foi demonstrada nessa visita a Damianópolis: a acessibilidade. Um elevador permite o ingresso de pacientes com dificuldade de locomoção até a unidade de mamografia, facilitando o fluxo e a prestação de serviços. A enfermeira Hellem Loyanne Toledo explica que essa é uma atividade inclusiva e de grande alcance social. “Mulheres que possuem alguma dificuldade para acessar a unidade por escada não fica sem atendimento, porque nosso objetivo é prestar uma atenção plena e humanizada”, finaliza.