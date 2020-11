PC deflagra ação contra grupo criminoso na gestão pública de Barro Alto

A Polícia Civil do Estado de Goiás deflagra, na manhã desta sexta-feira (13/11), uma operação que cumpre mandados de busca e apreensão em Goiânia e no município de Barro Alto, esse último com suspeita de crimes de fraude a licitação, peculato e organização criminosa praticados, em tese, no âmbito da administração pública municipal.

A operação Metal Granulado está sendo realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap) e cumpre 26 mandados de busca e apreensão, tanto em Goiânia quanto em Barro Alto.

Os mandados estão sendo cumpridos em domicílios de sócios de empresas envolvidas em licitações realizadas pelo município, na Câmara Municipal, na prefeitura e em Secretarias Municipais de Barro Alto. A Polícia Civil investiga suspeitas de desvio de recursos públicos em contratações de obras, fornecimento de alimentos, prestação de serviço de transporte escolar e locação de veículos e máquinas agrícola no período compreendido entre 2017 e 2020.

