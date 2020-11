Prefeito Iris e candidatos ao paço informam local e horário de votação

O prefeito Iris Rezende (MDB) já definiu o horário que irá à urnas votar nesse domingo (15). O gestor da capital, que tem se mantido neutro no pleito, irá ao Colégio Marista, às 8h.

Este ano, por causa do novo coronavírus, o horário votação foi ampliado para 7h às 17h. Segundo a justiça eleitoral, o período de 7h às 10h é preferencial para pessoas maiores de 60 anos.

Candidatos ao paço

Já o candidato à prefeitura de Goiânia pelo DC, Gustavo Gayer vota Colégio Ávila, no Setor Bueno. Ele não informou o horário. O postulante do PSB, Elias Vaz, vota às 11h30, na Escola Estadual Damiana da Cunha, no setor Centro-Oeste.

Alysson Lima, que tenta a prefeitura pelo Solidariedade estará no Colégio Estadual Pedro Xavier Teixira, no Setor Pedro Ludovico, às 11h. A petista Adriana Accorsi também definiu: 10h, no Colégio Integrado de Educação Modera (Ciem), no setor Jaó.

Vanderlan Cardoso (PSD), acompanhado do governador Ronaldo Caiado (DEM), vota também às 10h, no Colégio Estadual Jardim Novo Mundo. No mesmo horário, o tucano Talles Barreto irá ao Colégio Marista de Goiânia para realizar sua escolha.

Os outros candidatos ainda não informaram os locais e horários da votação. A matéria poderá ser atualizada.