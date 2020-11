Lentidão na contagem de votos provoca atraso na divulgação da apuração em Goiás

Após mais de 3 horas do encerramento das votações neste domingo, dia 15, ainda não há um resultado em Goiânia e em outras grandes cidades do estado de Goiás. O problema do atraso, que afeta todo o país, se deve, segundo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a uma “lentidão no processo de totalização dos votos”.

Em Goiânia, por exemplo, a apuração das urnas está travada em 16,16% já há algum tempo. Por enquanto, Maguito Vilela, do MDB, segue liderando com 34,70%. Logo atrás está Vanderlan Cardoso, do PSD, com 25,79%.

A divulgação do resultado final deve demorar mais que o previsto, mas o TSE garante que o problema não está relacionado à tentativa de ataque de hacker registrada hoje.

Leia a nota do TSE sobre o problema:

“Em razão de uma lentidão no processo de totalização dos votos (soma dos votos), está ocorrendo um atraso para a divulgação dos resultados da apuração.

Os dados estão sendo remetidos normalmente pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que está somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto.

O problema está sendo resolvido pelos técnicos, para a retomada mais célere do processo de divulgação.

Ressaltamos que não há nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores e nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã.”