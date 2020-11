Caiado nomeia Anderson Máximo como o novo desembargador do TJ-GO

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) nomeou, na tarde desta segunda-feira (16/11), o procurador do Estado Anderson Máximo de Holanda, de 46 anos, como o novo desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) na vaga reservada ao quinto constitucional da advocacia. A nomeação saiu em decreto assinado por Caiado nesta tarde.

Anderson foi o mais votado na lista tríplice formada na manhã desta segunda-feira pelo TJ-GO, com 19 votos. Também integram a listagem Alexandre de Morais Kafuri e Antônia de Lourdes Batista Chaveiro Martins.

Anderson já foi nomeado para o cargo, que é vitalício. No decreto, Caiado deseja “sorte e muita sabedoria” ao novo desembargador, que já foi secretário Estadual da Casa Civil no governo Caiado. Ele se afastou do cargo em novembro do ano para concorrer à formação da lista sêxtupla pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás. Ele vai ocupar vaga criada pela Lei Estadual nº 20.254/18.

Além de ter sido o mais votado no TJ-GO, Anderson, que foi procurador-geral do Estado, foi o mais votado também na OAB-GO. No dia 28 de outubro deste ano, ele recebeu 48 votos, o que prova o bom trâmite entre os advogados. Na gestão passada da OAB-GO, ele foi presidente do do Tribunal de Ética e Disciplina da seccional goiana.