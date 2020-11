Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso vão disputar o 2º turno

Com 100% de apuração das urnas, os candidatos à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD) estão no 2º turno das eleições. Maguito, que continua internado em São Paulo com covid-19, terminou o 1º turno com quase 69 mil votos de dianteira.

Maguito teve 36,02%, o que corresponde a 217.194 votos. Já Vanderlan ficou com 24,67%. O candidato do PSD obteve 148.739 votos.

O candidato do MDB teve uma piora neste domingo e precisou voltar à ventilação mecânica.

Em 3º lugar, e fora do 2º turno, ficou a candidata Delegada Adriana Accorsi (PT). Ela teve 80.715 votos.

Eleições em Aparecida

No município de Aparecida de Goiânia, o prefeito Gustavo Mendanha (MDB) foi reeleito numa votação histórica: Mendanha teve 95,81%, correspondentes a 195.491 votos.

Pelas redes sociais, o prefeito reeleito agradeceu os votos da população.