“Faltou com a verdade” afirma assessoria de Daniel Vilela, depois de fala de Vanderlan sobre saúde de Maguito

A assessoria do deputado federal e presidente do MDB em Goiás Daniel Vilela, emitiu nesta tarde, uma nota de repúdio contra o candidato Vanderlan Cardoso (PSD), que afirmou ontem, ter dúvidas sobre a real situação da saúde de seu pai e também candidato Maguito Vilela (MDB), que está internado no hospital Albert Einstein “Se existe dúvida sobre a real condição de saúde de Maguito, isso se dá pela falta de transparência do presidente do MDB na condução da campanha, fazendo parecer que a busca pelo poder vale mais do que a saúde do próprio pai” afirmou Vanderlan.

Em resposta às declarações, a assessoria de Daniel afirmou que a fala de Vanderlan é uma tentativa de reverter o resultado eleitoral disseminando mentiras “Como filho, que está desde a tarde de segunda-feira (16) em São Paulo acompanhando a luta do pai contra a Covid-19, causa indignação ter que desviar minha atenção para responder leviandades que envolvem minha família e ainda ter que ouvir do candidato que ele o faz por “amizade” a Maguito” relatou.

Saúde de Maguito

O candidato está internado desde do último dia 27, em São Paulo, com covid-19. Depois de apresentar uma melhora, voltou a ser internado na UTI no último domingo,15. De acordo com o último boletim médico, Maguito passou por um procedimento de Broncoscopia que é utilizado para examinar a causa do aumento da inflamação dos pulmões.

Veja a nota completa:

Nos causou perplexidade e indignação as declarações do candidato Vanderlan Cardoso, que fez graves ilações sobre o estado de saúde de Maguito Vilela sem nenhum fundamento, e ainda atacou toda família de forma covarde e desumana. O candidato comprova seu desespero e incapacidade de promover um debate de qualidade sobre nossa cidade.

Vanderlan faltou com a verdade. Vamos aos fatos. Os comunicados de saúde de Maguito Vilela que divulgamos quase diariamente para a imprensa são assinados por três médicos do Hospital Albert Einstein e repassados pela assessoria do hospital. A imprensa goiana tem acesso irrestrito a todas essas informações.

Tentar reverter o resultado eleitoral com disseminação de mentiras sobre a saúde de um ser humano e sobre os princípios e valores de seus familiares, num momento tão delicado como passamos, é algo que não esperávamos de alguém que se diz cristão. É uma face do candidato Vanderlan que desconhecíamos. E repudiamos.

Como filho, que está desde a tarde de segunda-feira (16) em São Paulo acompanhando a luta do pai contra a Covid-19, causa indignação ter que desviar minha atenção para responder leviandades que envolvem minha família e ainda ter que ouvir do candidato que ele o faz por “amizade” a Maguito. Não vou admitir este tipo de atitude covarde e nossa campanha vai acioná-lo judicialmente para que responda pelos seus atos.

Da nossa parte, continuaremos trabalhamos com transparência na divulgação de todas as informações da campanha e do estado de saúde de Maguito Vilela. Seguiremos também, ao lado dos nossos amigos e militantes, fazendo uma campanha do bem, alegre e propositiva, que nos tem rendido as mais belas mensagens de apoio e de torcida pela plena recuperação do nosso candidato. Maguito vai vencer duas batalhas: contra a COVID-19 e contra as mentiras e jogo baixo do adversário na campanha. Cremos em Deus que logo ele estará conosco, saudável, e que esta triste página da política goiana será virada.

Daniel Vilela, presidente do MDB em Goiás