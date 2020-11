UFG inaugura sede de apoio para ações de extensão no Parque Areião

A Universidade Federal de Goiás (UFG) inaugura nesta quarta-feira (18/11), a partir das 9h, a sede de apoio às ações de extensão promovidas pelo programa UFG nos Parques, da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFG. Assim, o espaço irá funcionar na Vila Ambiental do Parque Areião. Lá serão oferecidos diversos tipos de ações de extensão na área de saúde, nutrição, educação física, bem como de apresentações artísticas e culturais. A parceria para o funcionamento é com a prefeitura de Goiânia e foi firmada com a Agência Municipal do Meio Ambiente.

Segundo o coordenador de extensão da UFG, professor Emiliano Godoi, o objetivo da casa, neste primeiro momento, será dar apoio a todas as ações desenvolvidas pela a universidades nos parques de Goiânia, especialmente no próprio Parque Areião. Assim, a princípio, será instalado no local o Museu do Bambu, que é um projeto de extensão da Escola de Agronomia da UFG em parceria com os produtores de bambu do estado de Goiás.

O professor ainda destaca que o UFG nos Parques tem por objetivo estabelecer o diálogo entre a população acadêmica e não acadêmica. “Nesse momento de pandemia vivenciamos de forma ainda mais forte essa ponte entre universidade e sociedade”, ressaltou.

O Parque Areião

O Parque Areião foi inaugurado em 1938 e possui aproximadamente 240 mil m², de acordo com dados da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA). O local contempla três bairros de Goiânia, os setores Sul, Marista e Pedro Ludovico. Assim, possui três nascentes e uma ampla reserva florestal, que é possível acessar por meio de uma trilha.

Além disso, o local ainda com uma Vila Ambiental e com o belíssimo Anfiteatro Natural, cercado por bambus e natureza. O lago é a grande atração do Parque Areião, que tem diversos macacos-prego como moradores ilustres.

Nós do Aproveite a cidade fizemos um vídeo ótimo sobre o Parque Areião, que você pode assistir abaixo!