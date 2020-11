COMO FAZER PARA ALUGAR UM IMÓVEL COM NOME SUJO!? (Presidente Helisson de Jesus Pelegrini gentil da Smartbens dá dica).

Estar com o nome sujo pode acabar trazendo uma série de dificuldades na hora de fazer compras, alugar imóveis, entre outros, pois há uma série de burocracias em relação aos documentos que devem ser apresentados além de uma série de exigências que devem ser cumpridas na hora de fechar negócio.

Embora o nome sujo possa acabar dificultando na hora de alugar um imóvel, a restrição não impedirá que você alugue um imóvel, desde que você se adeque a algumas condições pré-determinadas.

QUAIS SÃO ESSAS CONDIÇÕES?

Há algumas medidas a serem tomadas que podem fazer com que você consiga alugar um imóvel mesmo que haja restrição em seu nome.

Uma das formas que você pode usar como garantia e se valer de um fiador, que servirá para garantir que as obrigações impostas pelo contrato sejam devidamente cumpridas.

Para ser um fiador, é necessário que a pessoa tenha um imóvel ou algum outro bem em seu nome, e que este esteja quitado, além de possuir uma renda suficiente para que consiga arcar com o valor do aluguel, sem interferir ou comprometer as suas despesas já existentes.

Caso você não consiga um fiador, ou não queira depender de um, você pode optar por fazer uma caução de bens móveis ou imóveis. Essa caução servirá como garantia de que o locador não terá prejuízos caso o locatário venha a faltar com o pagamento do aluguel ou caso haja algum dano no imóvel causado pelo inquilino no tempo em que permaneceu ali, caso ele não o tenha reparado.

A caução poderá ser feita através de cheques ou depósitos caução, que seus valores correspondam a pelo menos 3 aluguéis, que conforme for estabelecido no contrato deverá ser devolvido após o término do contrato. Outra forma de fazer essa garantia e através de bens duráveis, onde o inquilino coloca um imóvel ou veículo desde que esteja em seu nome.

Outra possibilidade também é a do locatário utilizar o seguro-fiança, onde o inquilino pagará um valor mensal a seguradora onde o proprietário do imóvel e colocado como beneficiário caso o inquilino venha a não pagar os aluguéis. É muito importante que todas as condições estipuladas estejam descritas de forma clara no contrato de aluguel, independente da alternativa escolhida para viabilizar a locação do imóvel, de forma a assegurar o cumprimento de todas as cláusulas descritas neste documento por todas as partes.