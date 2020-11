Lista de indicados The Game Awards

The Game Awards(TGA), o “Óscar dos games”, é uma organização responsável por premiar os melhores jogos do ano em diversas categorias, através de votação popular e da crítica especializada, e os games selecionados do ano recebem prêmio e reconhecimento mundial.



Fundada e comandada por Geoff Keighley a empresa está desde 2014 no cenário e é mundialmente reconhecida pela comunidade gamer, atingindo audiências espetaculares. Como por exemplo em 2018 com a marca de 26.2 milhões de pessoas sintonizadas ao mesmo tempo para assistir à apresentação (para fins de comparação o Óscar fez aproximadamente 29.6 milhões no mesmo ano).



A partir disso é notável que até mesmo o simples fato de ser indicado a uma premiação da TGA é um holofote gigante para um game e com certeza um grande objetivo para os desenvolvedores uma vez que tanto a comunidade quanto a indústria param por algumas horas para apreciar a premiação.



Hoje, dia 18 de novembro, a TGA anunciou as listas de indicados às premiações de 2020 e informou que a live do evento ocorrerá no dia 10 de dezembro, além de abrir o seu site para a votação popular como sempre. São 30 categorias no total, com vários games sendo indicados, no entanto aqui nós mostraremos somente as que mais chamam a atenção.



Melhor jogo Mobile:

Os indicados a essa categoria são: Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra e Pokémon Cafe Mix.



Melhor jogo Indie:

Para essa categoria os indicados são: Carrion, Fall Guys:Ultimate Knockout, Hades, Spelunky 2 e Spiritfarer.



Melhor trilha sonora:

Os games considerados com a melhor trilha sonora de 2020 são: DOOM Ethernal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Whisps e The Last of Us Part II.



Melhor Multiplayer:

Já os indicados a melhor multiplayer foram: Animal Crossing: New Horizons, Among Us, Call of Duty: Warzone, Fall Guys:Ultimate Knockout e Valorant.



Melhor jogo do ano:

A categoria mais importante do TGA, a que mais atrai todos os gamers, e esses são os indicados: DOOM Ethernal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing: New Horizons e The Last of Us Part II.



Eae? Seu game favorito apareceu na lista? O link para o site completo está no final da matéria.

Site oficial: https://thegameawards.com/nominees