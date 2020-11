Maguito está estável afirma novo boletim médico

O hospital Albert Einstein divulgou na tarde desta quarta-feira,18, um novo boletim médico sobre a saúde do candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB), que está internado desde do último dia 27, com Covid-19.

De acordo com às informações divulgadas, Maguito está estável com controle e estabilização das funções vitais, depois de ter passado por um tratamento dialético e a instalação de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), um aparelho que ajuda na ventilação da proteção pulmonar.