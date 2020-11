Prazo para matrícula dos selecionados da CNH social, termina nesta quarta-feira(18)

O departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou que hoje,18, é o prazo final dos selecionados para fazer a matrícula da CNH social. A lista de beneficiados foi divulgada no mês passado, com cerca de 4.014 vagas para que a população de baixa renda, possa obter, mudar ou adicionar categorias na Carteira de Habilitação.

A matrícula dos selecionados é feita no site do Detran-GO de forma online, logo após o beneficiado precisa ir até uma unidade de atendimento do Vapt Vupt. Quem não respeitar os prazos estabelecidos no site será desclassificado.

Ainda de acordo com às regras, se houver vagas ociosas uma nova lista será aberta, com datas a definir. De acordo com o presidente do Detran, Marcos Roberto Silva, cerca de 45 mil pessoas fizeram a inscrição no site.

Os selecionados vão ter a isenção do exame médico, psicológico, junta médica, e também para os candidatos com deficiência, o exame toxicológico, exigido para tal. Além disso, serão oferecidos os cursos teóricos, aulas práticas de direção e até três retestes.

Passo a passo

Após realizar a matricula no site http://www.detran.go.gov.br/, é necessário imprimir o comprovante de matrícula. O candidato deve entrega-la, juntamente com toda a documentação exigida em uma das unidades do Detran-GO ou Vapt Vupt. Ao chegar em uma das unidades, será aberto o Registro Nacional de Habilitação, isso deve ser feito em no máximo 15 dias.

Vale lembrar que por conta da pandemia do novo coronavírus, em alguns municípios a maioria das unidades estão funcionando com horário marcado.