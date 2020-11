Van com pacientes que faziam tratamento de saúde em Anápolis tomba na BR 060

Uma van terceirizada que presta serviços de transporte para a prefeitura de Alexânia tombou no início desta tarde ,18, na altura do km 53 da BR 060, em Abadiânia, entre Anápolis e Brasília.

A van tinha acabado de levar os pacientes para receberem tratamento médico em Anápolis e estava retornando a Alexânia quando, em uma pista molhada, o condutor perdeu o controle da direção, colidiu na defesa metálica e tombou sobre a pista.

Informações preliminares são de que duas mulheres morreram no local, três passageiros ficaram feridos e precisaram ser encaminhados a unidades de saúde, o motorista e outros 5 passageiros não tiveram ferimentos.

O corpo de bombeiros precisou realizar o desencarceramento das vítimas, que ficaram presas nas ferragens. O Samu e ambulâncias da concessionária que administra a via está realizando o socorro aos feridos.

A PRF está no local realizando o controle do tráfego e o levantamento do local do acidente. O Trânsito flui, com lentidão, em uma das faixas.