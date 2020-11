Avocado Toast: receita deliciosa e fácil para fazer no café da manhã

De onde veio o gosto do brasileiro por avocado toast? Com certeza chegou aqui por meio das fotos pinadas no Pinterest e pelos posts de cafés descolados e seus brunchs no Instagram. A foto fica ainda mais linda se a torrada de abacate tiver um ovo mexido, frito ou poche por cima. Além disso, as receitas saudáveis abraçaram o abacate, fruta calórica, versátil e maravilhosa e que ajuda a prevenir, segundo pesquisas, doenças cardiovasculares.

Aliás, estamos mais acostumados com o abacate somado ao açúcar, em vitaminas, sobremesas. Mas em pratos salgados, como saladas, guacamole, acompanhamentos e em torradas, como a que vamos aprender hoje, fazem brilhar toda a cremosidade e frescor deste alimento.

O avocado é mais tendencioso ao salgado, já que é menos doce e firme. As diferenças entre abacate e avocado também incluem o tamanho, já que o segundo é bem menor. Tem ainda a cor da casca, uma é verde, a outra, amarronzada. Mas a verdade é que a avocado toast ficará excelente, caso você tenha apenas abacate disponível!

Ingredientes da Avocado Toast

Pão de forma

Margarina ou manteiga

Abacate ou avocado

Limão

Ovo

Sal

Pimenta do reino

Modo de preparo

Comece o preparo da sua Avocado Toast cortando o abacate em tiras e reserve. Normalmente, você vai usar três fatias de abacate, caso a sua torrada tenha o tamanho de um pão de forma comum. Para fazer as torradas, usamos a sanduicheira, mas você pode usar a frigideira, se preferir. De uma forma ou de outra, não esqueça de passar margarina nos dois lados do pão.

Fazemos nossa toast com ovo mexido, mas o preparo do ovo pode seguir a sua preferência. A receita também vai ficar deliciosa com ovo frito e gema mole ou ovo poche. Para um ovo mexido cremoso, coloque todos os ingredientes na frigideira antes de começar a mexer. Margarina, ovo, sal e pimenta do reino. Ligue o fogo baixo e mexa sem parar. Pronto!

Para montar a Avocado Toast, coloque as fatias de abacate sobre o pão, tempere o fruto com sal e um pouco de limão. Por fim, é só posicionar o ovo sobre o abacate. Quer saber o modo de preparo em detalhes? Assista ao vídeo no nosso Youtube!