Polícia deflagra operação contra esquema criminoso de empresários e contadores em Goiás

A Polícia Civil de Goiás cumpriu, nesta quinta-feira (19/11), três mandados de busca e apreensão contra empresários e contadores que atuam em Goiânia e no município de Goianésia. Conforme as investigações, o grupo criminoso é suspeito de fraudar contratos sociais de empresas, falsificando assinatura dos proprietários e transferindo para nome de “laranjas” com o objetivo de usar o CNPJ para transporte de cargas sem recolhimento dos impostos.

A ação foi realizada na segunda fase da Operação Orange Black por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), com apoio da Secretaria da Economia. De acordo com a Polícia Civil, mais de 30 empresas foram vítimas do grupo e tiveram seus contratos sociais fraudados e a propriedade transferida para laranjas, todos jovens, entre 18 e 25 anos, e membros de uma torcida organizada de clube de futebol de Goiânia.

Na primeira fase da operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão. Nessa nova fase, segundo a polícia, o foco são empresários de Goianésia e contador de Goiânia, que também participavam do esquema criminoso. Foram apreendidos documentos, computadores, telefones celulares.

A Secretaria da Economia auxilia nas investigações e já apurou um montante de R$ 2 milhões de reais a título de impostos sonegados pela associação criminosa.

Os investigados responderão por crime tributário, crime contra a fé pública e associação criminosa, além de terem de arcar com o pagamento dos tributos sonegados acrescidos de multa.