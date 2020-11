Vanderlan participa da primeira reunião do segundo turno ao lado de apoiadores e de Caiado

O candidato à Prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSD), esteve em reunião de campanha com apoiadores da Coligação Goiânia em um Novo Momento e com o governador Ronaldo Caiado (DEM), nesta quarta-feira (18).

Vanderlan retomou as atividades de disputa pelo segundo turno relembrando os ataques sofridos no primeiro turno, no qual ficou atrás de Maguito Vilela (MDB) com 24.67% dos votos válidos. “Mesmo atacados por todos, não baixamos o tom e deixamos de levar nossas propostas”, disse o candidato apoiado por Caiado.

O governador do estado reforçou a importância do apoio da coligação e relembrou a todos “Primeiramente, vamos respeitar nosso adversário”. Atualmente, o candidato do MDB continua internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento da covid-19, mas estável, com controle e estabilização das funções vitais.

Diante da atual situação de saúde de seu adversário, na última segunda-feira (16), Vanderlan afirmou que “se existe dúvida sobre a real condição de saúde de Maguito, isso se dá pela falta de transparência do presidente do MDB”. Em nota na última terça-feira (17), líder do MDB e filho de Maguito Vilela, o deputado Daniel Vilela repudiou a declaração do outro candidato, e considerou que a fala é uma tentativa de reverter o resultado eleitoral.

Na reunião com as lideranças políticas, Vanderlan voltou a falar em Maguito, “O Maguito Vilela, que é meu amigo e também um líder nesse estado, é alguém que eu jamais desrespeitaria, assim como nenhum ser humano”, disse o candidato do PSD ao mudar o tom de suas últimas declarações.